CARTE. Bison Futé : chassé croisé des vacances scolaires, A13 fermée, à quoi s’attendre ce dimanche 21 avril ?

Des bouchons sont attendus ce dimanche 21 avril 2024, notamment dans la vallée du Rhône et en Île-de-France, selon Bison Futé. On fait le point.

Départ en vacances scolaires de la zone B, fin de la zone C, mi-parcours de la zone A : après samedi 20 avril, ce dimanche 21 avril 2024 s’annonce chargé sur les routes de l’Hexagone. Des ralentissements sont à prévoir dans la vallée du Rhône, notamment sur l’autoroute A7, et en Île-de-France, dans le sens des retours, sur les autoroutes A6 et A10, indique Bison Futé.

Des difficultés à prévoir sur l’A10 et l’A6 ce dimanche 21 avril

Ce dimanche 21 avril, des difficultés de circulation sont à prévoir sur les autoroutes A10 et A6 dans le sens des retours vers l’Île-de-France, entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.

Les prévisions de Bison Futé pour la journée de ce dimanche 21 avril. Capture d'écran - Bison Futé

Pour ce dimanche 21 avril, Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14 h.

L’A13 fermée jusqu’au lundi 22 avril

À noter que l’A13, qui relie la capitale à Rouen et Caen, est fermée dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson jusqu’au lundi 22 avril inclus, indiquent la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports et la Direction des routes d’Ile-de-France (Dirif).

InfoTrafic Circulation Fermeture de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson (dépt 92) dans les 2 sens de circulation pour raisons de sécurité (fissure)

Suivez les itinéraires de déviation

Réouverture possible début de semaine prochaine

En effet, lors de travaux nocturnes "une fissure transversale sur le secteur de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 centimètres selon les endroits" a été détectée.