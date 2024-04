Luc-la-Primaube. Nature, Pitt Ocha et sport au programme des mercredis récréatifs

Durant les vacances de printemps, la MJC de Luc-la-Primaube a proposé de nombreuses activités aux enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs. Le thème retenu étant "Les J.O. approchent !".

Ainsi durant la deuxième semaine, les plus petits ont participé à des ateliers manuels, cuisine avec Maëlys, Lou, Nazaria et Maëlle, motricité, coopération, fait du sport et dansé avec Marina pendant que les 6/8 ans s’initiaient au basket, fabriquaient une médaille olympique, cuisinaient, participaient à une course d’orientation et à une sortie à Vabre. Cérémonie d’ouverture des J.O., Jeux Paralympiques avec la MJC d’Onet le Château, sport (volleyball, lutte, break dance et tir à l’arc) étaient au programme des 9 ans et +.

Reprise des mercredis récréatifs le 24 avril.

Les thèmes retenus étant la nature pour les plus petits, Pitt Ocha pour les 6/8 ans et le sport pour les 9 ans et +.

Au programme, plantation et sport pour les 3/5 ans, atelier pour développer la créativité avec Mélanie et Jeux Olympiques avec Axel pour les 6/8 ans, sport et OKLM pour les 9 ans et +.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 7450 74 61.