Vous voulez savoir si vous êtes concentré ? Regardez la taille de vos pupilles

(ETX Daily Up) - Qui n’a jamais ressenti des difficultés à se concentrer, tant notre attention est sollicitée à chaque instant ? Dans ce contexte, il est plus important que jamais de comprendre les mécanismes cérébraux qui régulent la concentration et la mémorisation. Une nouvelle étude américaine apporte de nouveaux éléments de réponse.

Cette étude, parue dans la revue Attention, Perception & Psychophysics, porte tout particulièrement sur la mémoire de travail. Cette forme de mémoire à court terme permet de manipuler les événements, les mots, les dates ou les images de façon éphémère, afin de les utiliser pour accomplir une tâche. C’est elle qui nous permet, par exemple, d’effectuer un calcul mental ou de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter.

Les neuroscientifiques ont constaté que la mémoire de travail varie considérablement d’un individu à l’autre, sans qu’ils puissent expliquer exactement pourquoi. Matthew Robinson et Lauren Garner ont essayé de lever le voile sur ce mystère en explorant un nouvel indicateur de la mémoire de travail : la dilatation des pupilles.

Pour cause, plusieurs travaux scientifiques ont mis en évidence le fait que nos pupilles ne réagissent pas seulement à la lumière. Elles se dilatent quand nous sommes bien éveillés, très attentifs, ou encore lorsque nous réalisons un effort cognitif important. Matthew Robinson et Lauren Garner ont voulu déterminer si le diamètre des prunelles changeait quand nous réalisons une tâche qui requiert l’activation de la mémoire de travail.

Pour ce faire, les chercheurs ont demandé à 179 volontaires de réaliser différents exercices au cours desquels ils devaient mémoriser des informations sur de courtes périodes. Pendant ce temps, un dispositif de suivi oculaire mesurait en continu la dilatation de leurs pupilles.

Il est apparu que les participants dont les pupilles se dilataient de manière plus intense et constante avaient tendance à obtenir de meilleurs résultats aux tests de mémoire. "Il est important de noter que nous avons constaté que les participants les plus performants présentaient également une plus grande sensibilité des pupilles par rapport aux autres", ajoute Lauren Garner dans un communiqué.

La découverte de cette corrélation entre la dilatation pupillaire et la mémoire de travail indique l’existence d’une relation intrigante entre le cerveau et les yeux. Néanmoins, la taille réduite de l’échantillon de participants empêche d’affirmer avec certitude que les pupilles s’activent quand la mémoire de travail est à l'œuvre. Mais chacun peut d’ores et déjà s’amuser à regarder la prunelle des yeux de son voisin pour voir s’il est réellement concentré sur la tâche qu’il est en train d’accomplir.