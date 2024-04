La Fouillade. La médiathèque, véritable poumon culturel

Si l’essentiel de la vie commerciale du centre bourg a filé vers la zone du lac, tout ce qui a trait aux services s’ébroue autour de la mairie. Que ce soit la maison des associations ou la médiathèque incontournable poumon culturel du centre du village.

En effet, et hasard du calendrier, depuis le retour de la structure dans le giron municipal après un passage sous la coupe communautaire, celle-ci a pris un nouvel envol. Outre le prêt de livres et ouvrages multiples, les animations s’y succèdent. Témoin en sera la journée de samedi 27 avril. Les animations vont s’y superposer. Dès le matin, de 10 heures à 12 heures, les trois bénévoles de la médiathèque relancent leur échange de graines et de plantes sur la petite esplanade jouxtant la cantine. Un moment où chacun peut amener ses graines et ses plantes pour les échanger avec d’autres.

Changement de décor l’après-midi avec de 14 heures à 16 heures l’atelier artistique de Sarah Tricoire, destiné aux adultes, avec au programme de la gravure sur Tetra park, à savoir des emballages de produits alimentaires… Et à 20 h 30 place à la conférence "refaire le futur" qu’animera Julien Milaneski. Cette conférence propose de revenir sur quelques-uns des récits produits par la littérature et la bande dessinée, avec des auteurs comme Damasio, Bilal ou Peeters dans le but de comprendre quels sont ces futurs, comment ils s’imposent à nous, et comment pourrions-nous reprendre la main dessus.