La Fouillade. "Paysannes" : des témoignages réels d’éleveuses mis en scène

Dans le cadre de la programmation du réseau intercommunal de lecture publique, les bibliothèques du territoire lancent un nouveau cycle d’animations autour des femmes agricultrices intitulé : "Paysannes – Les voix de la ruralité".

Programmé et organisé en étroite collaboration avec le service du Projet alimentaire territorial d’Ouest Aveyron communauté, ce cycle débutera par la présentation du spectacle "Veici ven" hors les murs des bibliothèques, dans deux fermes d’élevage : samedi 27 avril à 16 heures à la Ferme du Marigot, à La Fouillade, et samedi 25 mai à 16 heures, à la chèvrerie du Petit Compostelle, à Villeneuve.

À la croisée du conte, du théâtre, de la poésie et du chant, ce spectacle déambulatoire dont la poétesse aveyronnaise Hortense Raynal est la marraine, est interprété par deux artistes aveyronnaises : la conteuse bilingue Malika Verlaguet et la chanteuse et comédienne Céline Mistral. Elles mêlent leurs arts et leur énergie communicative pour faire pétiller la langue occitane et raconter l’histoire d’une éleveuse et sa rencontre insolite avec une bête à cornes.

Nourri de témoignages réels d’éleveurs et d’éleveuses de l’Aubrac, ce spectacle évoque avec tendresse et humour les liens à la terre et aux bêtes, les réalités parfois rudes du métier, ses racines paysannes et son devenir. Les représentations seront suivies d’un temps de convivialité autour d’un goûter offert par Ouest Aveyron communauté. Une séance scolaire dédiée aux élèves des lycées agricoles de Beauregard et de François-Marty sera également programmée au printemps.

Le programme du cycle se poursuivra à l’automne au sein des bibliothèques de La Fouillade, de Martiel et de Salles-Courbatiès qui accueilleront des lectures, des projections et des tables rondes mettant à l’honneur les femmes paysannes d’hier et d’aujourd’hui. Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

Renseignements : service lecture publique d’Ouest Aveyron communauté : 07 84 61 78 31.