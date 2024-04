"Un tsunami depuis le Covid" en Aveyron : l’agritourisme, une activité en vogue et à développer

Rodez agglomération a organisé un éductour agritourisme avec la complicité de la chambre d’agriculture. Objectif : booster cette activité de plus en plus demandée par les touristes.

Cet été, un des endroits les plus prisés des touristes, qui plus est en Aveyron, sera… les fermes ! La demande va en tout cas crescendo depuis quelques années. "C’est un tsunami depuis le Covid-19", résume Magaly Bruel-Fraysse, conseillère agritourisme à la chambre d’agriculture. Un tsunami autant du côté de la demande des touristes, que du côté des acteurs de l’agriculture qui ont envie de se lancer dans cette aventure. "D’une trentaine de projets par an nous sommes passés à une centaine en Aveyron", assure Magaly Bruel-Fraysse. "Mais cela ne veut pas dire que tous aboutissent", prévient-elle.

Si le prospectus du réseau "Bienvenue à la ferme" s’étoffe de plus en plus, tout comme celui de "L’accueil paysan", c’est un secteur du tourisme pour lequel il reste de la marge !

250 exploitations à Rodez Agglomération

Preuve en est l’éductour agritourisme organisé en fin de semaine par Rodez agglomération, dans le cadre de son projet alimentaire territorial (PAT). La journée a débuté par une visite de ferme à Flavin, au Gazenas, chez Laurence Nayral et Christian Bessière. Soit en dehors de l’agglomération, faute de combattants ! L’éductour s’est toutefois terminé au Monastère, à la ferme des Beaux-Renards, réunissant producteurs de canards gras et de vache aubrac.

Un éductour s’adressant tout autant aux professionnels du tourisme, avec la présence de représentants de l’Office de tourisme, mais aussi de l’Agence départementale de l’attractivité du territoire (Adat) et des agriculteurs d’ailleurs : près de 250 exploitations étant recensées sur les huit communes de l’agglomération. Ainsi, Nicolas Vacquier, à la tête des volailles de Ruols, à Luc-la-Primaube, ne cache pas son souhait de pouvoir accueillir, dans un temps plus ou moins proche, des visiteurs. "Je souhaiterais même accueillir des visiteurs étrangers, espagnols et anglais, histoire de ne pas avoir appris ces langues pour rien", sourit-il.

Au-delà, le tourisme à la ferme peut réellement devenir un axe de développement économique. C’est en tout cas le choix fait par Laurence Nayrolles, en 2017, quand le cahier des charges de l’AOP Bleu des causses, porté par une poignée d’agriculteurs dont elle fait partie, a été retenu.

Sur le terrain "pour se rendre compte"

"Dans l’ordre, la vente de produits à la ferme, et donc le Bleu des causses, l’accueil thérapeutique avec des résidents de structures qui viennent régulièrement s’occuper des animaux, l’accueil des camping-caristes, dont beaucoup d’étrangers, et les visites constituent le chiffre d’affaires", a-t-elle pu expliquer. Lors de cet éductour, elle a proposé à ses invités de découvrir comment pouvait se dérouler une visite de ferme. "Je crois que c’est important que les professionnels du tourisme viennent se rendre compte", glisse Magaly Bruel-Fraisse.

Il y a quelques jours, à Laguiole, l’agritourisme était au menu des représentants des Office de tourisme, afin de les sensibiliser à ce sujet. "Autrefois, il fallait les solliciter à plusieurs reprises pour qu’ils viennent. Aujourd’hui, plus besoin", sourit une conseillère agritourisme. On sent toutefois qu’entre les demandes touristes et les attentes des agriculteurs, c’est tout un pan de l’activité touristique en Aveyron qui est appelée à se structurer. "Les touristes sont véritablement en attente de ce type d’activités. Cela fait partie des propositions nouvelles, des activités pédagogiques…Puis, regardez le succès que connaissent les marchés. Cela témoigne de cette envie d’ailleurs au plus près des producteurs", note Marion Palayret, de l’Office du tourisme de Rodez Agglomération.

"Notre souhait, c’est également de sensibiliser les nouvelles générations, celles qui vont reprendre les exploitations, afin d’intégrer cette possibilité de diversification via le tourisme", explique Élodie Lacassagne, animatrice agritourisme, évoquant un rendez-vous fixé le 14 mai prochain avec les étudiants du lycée la Roque.

Département rural s’il en est, l’Aveyron a bien évidemment une carte majeure à jouer en matière d’agritourisme. La demande est là.