Saint-Amans-des-Cots. La race simmental en vedette

La famille "simmental" s’était donné rendez-vous, mercredi, pour la 25e fois à Saint-Amans-des-Côts. La pluie n’a pas découragé le public toujours fidèle qui a apprécié et applaudi les 16 élevages qui avaient préparé leurs animaux de façon toujours très professionnelle. Cinquante bêtes ont été présentées dans 10 sections différentes. Le juge Alexis Magnière venu de Côte-d’Or a trié dans chaque section les meilleures représentantes, mamelles et bouchères. Il a beaucoup insisté sur les qualités morphologiques et mixtes des vaches qui défilaient devant ses yeux et sur les beaux supports mamelles. Il a commenté ses choix, argumenté son classement rendant ainsi le concours plus passionnant pour le public et permettant aux participants de mieux apprécier leurs bêtes. Ce concours s’est déroulé sous l’œil attentif de Géraud Valadier, président de la coopérative Jeune montagne, et de Jean Valadier, président de la communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène qui a exprimé ses encouragements : "La jeunesse qui virevolte autour de ce concours doit nous donner de l’espoir. Le travail effectué par les éleveurs est un travail de passion, de transmission qui se fait au fil des ans et des générations. Cette race qui progresse sur le territoire représente l’avenir de l’Aveyron, des éleveurs et surtout de la filière laitière dans notre région." Et Christian Cagnac, maire de Saint-Amans-des-Côts d’ajouter : "Depuis 24 ans, le niveau de ce concours avec des animaux de qualité montre le savoir-faire des éleveurs… Merci aux organisateurs qui ont fait un travail formidable, avec une météo qui n’était pas évidente pour l’organisation de cette journée." Lors de ce concours toujours riche en animaux et riche en éleveurs, il a été attribué en tout 49 récompenses réparties dans 8 sections, 6 catégories de championnes, cinq catégories de meilleures mamelles, mais aussi la meilleure bouchère et la meilleure fromagère. On retiendra le prix de la grande championne attribué à "Lomane" du Gaec de Conquettes au Nayrac et le prix du lot d’élevage à Pierre Salelles de Curières.