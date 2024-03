La Fouillade. Sensibilisation à la prévention bucco-dentaire dans les écoles

Dans le cadre des actions de prévention menées par la Maison de santé pluriprofessionnel (MSP) Les Serènes, Véronique Zagozda-Fouquet, chirurgien-dentiste conseil de La MSA Midi Pyrénées Nord est intervenue auprès des élèves des écoles primaires Saint-Jean-Baptiste à La Fouillade et à l’école de Saint-André de Najac.

Un moment ludique et informatif avec beaucoup de questions et d’intérêt pour les enfants et les enseignantes. De bonnes résolutions pour prendre de bonnes habitudes au quotidien pour éviter l’apparition de caries. D’autres actions de sensibilisation de ce type suivront dans les autres écoles du territoire.

À noter par ailleurs que vendredi 29 mars, aura lieu à La Fouillade dans le cadre de l’opération Mars bleu, la dernière séance d’un travail de fond impliquant quatre sages-femmes : Claire Saur, Anaïs Jammes, Charlotte Dijols et Blandine Dérolez autour du dépistage du cancer de l’utérus (les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous en appelant le 06 84 91 29 27).

Le centre de coordination propose des prises de rendez-vous pour réaliser des mammographies en lien avec le centre hospitalier de Decazeville (rendez-vous au 05 65 43 71 71).