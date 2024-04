À Olemps, la journée mondiale du Parkinson "a été un franc succès"

Parmi la soixantaine de journées mondiales du Parkinson organisées en France, la première en Aveyron a eu lieu ce mercredi 24 avril. Conférences, ateliers, exposition… Plus de 120 personnes ont répondu présentes.

Samedi 24 avril, la première journée mondiale du Parkinson en Aveyron "a été concluante", se réjouit Evelyne Balichard, déléguée adjointe de France Parkinson Aveyron. Conférences, stands, exposition de dessin sur les symptômes de la maladie… À Olemps, salle 7/77, le neurologue Dr Rioboo de Larriva a animé une conférence. "Ça a été un franc succès, il y a eu plus de 120 personnes dans la matinée. On a eu énormément de questions, ça montre que beaucoup de personnes y trouvent un réel intérêt", poursuit la déléguée adjointe.

"C’est une réussite"

Fresque de dessin pour décrire comment les malades et les aidants voient la maladie dans 10 ans, la présentation de matériels destinés à aider les malades dans leur quotidien tel que le déambulateur laser, un stand animé par une diététicienne… Des personnes de tous âges, que ce soit des malades, des aidants ou des professionnels de santé, ont participé aux ateliers organisés dans l’après-midi, permettant à chacun de découvrir et de s’exercer aux différentes activités physiques essentielles pour prévenir et ralentir l’évolution de la maladie.

"Pour nous, c’est une réussite parce qu’on avait l’espoir de toucher le plus grand nombre de personnes, et c’est chose faite", conclut Evelyne Balichard, sur un ton enjoué.