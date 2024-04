Olemps. Sortie stockfisch pour le club des Alertes

Jeudi 18 avril pour une cinquantaine d’adhérents du club des Alertes, c’était la traditionnelle sortie stockfisch. La matinée fut consacrée à la visite de la maison de la châtaigne de Mourjou. Dans un espace ludique et animé, chacun a pu découvrir l’histoire du châtaignier et de la région qui porte son nom : la Châtaigneraie cantalienne.

Dans une ambiance très conviviale, le repas de midi fut servi au restaurant Carrière à Saint-Julien de Piganiol. La poule farcie et la fameuse estofinado étaient au menu et tout le monde s’en est bien délecté. L’après-midi c’est la visite du musée de Veinazès qui était au programme. Ce musée est consacré à l’histoire du monde rural au XXe siècle avec une importante collection de machines agricoles et de nombreux ateliers ruraux reconstitués.

Les adhérents du club les Alertes se retrouveront le 23 mai pour le concours de pétanque, le 30 mai pour le repas paella à la salle des 4 vents et le 13 juin pour la journée plein air à Versailles Plage sans oublier les activités habituelles tous les jeudis après-midi.