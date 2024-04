Olemps. Le concours des maisons fleuries devient celui des jardins nature

Volonté municipale d’associer ses habitants à l’embellissement de la commune et à l’ambition d’obtenir une 3e fleur au Concours des villes et villages fleuris, le concours des maisons fleuries a suscité peu d’engouement et peu d’inscriptions ont été enregistrées lors des deux éditions passées.

Ce constat étant posé, les organisateurs ont donc repensé le concept qu’ils ont présenté lundi dernier en mairie. Pascal Pringault, adjoint au maire, Huguette Théron-Canut, élue déléguée à l’environnement ont été soutenus et conseillés par Nicolas Bonnal, le nouveau directeur des services techniques, particulièrement versé dans les problématiques environnementales. Et cela tombe bien car le cahier des charges du concours des villes fleuries demande désormais aux communes de tenir compte des enjeux écologiques de leur territoire en assurant la protection de la faune, la flore et les ressources naturelles (gestion raisonnée de l’eau, choix des plantes adaptées, zéro phyto, valorisation des déchets…). Le label intégrant désormais la gestion environnementale de la ville et le développement durable il était cohérent que le concours olempien soit en adéquation avec son cahier des charges. Et c’est ainsi que vient de naître le premier "Concours jardins nature" qui ne nécessitera plus d’inscription puisque les visites du jury s’effectueront de façon aléatoire par quartiers ciblés. Ils seront au nombre de 4 : Toizac et Cayssiolet, le Pré d’Ampiac et les Peyrières, les Hauts de la Mouline, Cassagnettes et la Garrigue. Le jury évaluera les jardins observés depuis la route entre le 24 juin et le 5 juillet. Cinq critères d’appréciation seront retenus : prise en compte du paysage environnant, organisation de l’espace, qualité et techniques d’entretien, diversité de la palette végétale locale et pratiques environnementales durables.

Les lauréats du concours seront les 2 jardins de chaque quartier qui auront obtenu le plus de points, à condition que les lauréats acceptent leur mise en avant lors de la remise officielle des prix.