Rodez : Anda Lutz clôture la saison de la MJC ce vendredi 26 avril

Le Théâtre des 2 Points propose le spectacle Anda-Lutz, une escapade musicale et poétique, pour clôturer sa saison culturelle ce vendredi 26 avril à 20 h 30.

Entouré de musiciens talentueux, Guillaume Lopez nous invite à découvrir l’Eldorado musical d’Al-Andalus, véritable ode aux pays de la lumière. Ensemble, ces trois musiciens-compositeurs créent Anda-Lutz : anda, littéralement "va !" en espagnol, donne la dynamique, le mouvement, et lutz, en occitan, apporte la "lumière".

Un pont entre l’Occitanie et le Maghreb

Par leur musique, ils érigent un pont entre l’Occitanie et le Maghreb, de Toulouse à Agadir, en passant par Grenade l’Andalouse.

La rencontre des cultures, la découverte de l’autre, les passerelles musicales, le voyage, sont les rêves de ce trio hors norme. Le chant puissant de Guillaume Lopez et les mélodies enjouées de ses flûtes côtoient l’accordéon taquin de Thierry Roques et l’impulsion des percussions de Sébastien Gisbert.

Tout public, dès 6 ans. Durée : 50 minutes. Tarif : 20 € plein, 17 € réduit. Informations et réservations à l’accueil de la MJC de Rodez, au 05 65 67 01 13, sur www.mjcrodez.fr ou sur place le jour du spectacle.