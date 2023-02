Comportement, capacités intellectuelles… le chlordécone continue d’impacter la santé des enfants

Insecticide utilisé aux Antilles de 1973 à 1993 pour éliminer les charançons du bananier, le chlordécone est bien connu pour ses propriétés neurotoxiques. Des chercheurs français tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme affirmant qu’une exposition pré et post-natale pourrait continuer à altérer le développement cognitif et le comportement des enfants.

"Malgré l’arrêt, il y a 30 ans, de son utilisation aux Antilles comme insecticide, le chlordécone persistant dans l’environnement continue de contaminer les populations", alerte l’Inserm. Et ce via la consommation d’aliments eux-mêmes contaminés.

Si l’on sait déjà que l’insecticide est considéré comme perturbateur endocrinien, neurotoxique mais aussi cancérogène, qu’en est-il de son impact sur le neurodéveloppement des enfants à naître ? Une question toute légitime puisque le chlordécone est aussi toxique pour la reproduction et le développement et que des modèles animaux ont déjà montré que l’exposition des femelles au chlordécone lors de la gestation entraîne des troubles neurocomportementaux et d’apprentissage chez la portée.

Difficultés intellectuelles

C’est pour en savoir plus qu’une équipe française (Inserm/Université de Rennes/École des hautes études en santé publique) a examiné les capacités intellectuelles et le comportement de 576 enfants guadeloupéens. Pour ce faire, les chercheurs ont mesuré la concentration du pesticide dans le sang du cordon ombilical à la naissance et dans le sang des enfants à l’âge de 7 ans.

Puis les capacités intellectuelles de ces derniers ont été évaluées à l’aide de 4 indices : compréhension verbale, vitesse de traitement de l’information, mémoire de travail et raisonnement perceptif (qui consiste à manipuler différentes informations afin de résoudre des problèmes visuels complexes, ndlr). Les mères ont également été invitées à renseigner d’éventuels problèmes de comportement, colère, hyperactivité…

Il ressort qu’une exposition prénatale est associée à de plus grandes difficultés relationnelles avec les autres enfants, particulièrement chez les filles. Une exposition postnatale quant à elle semble aller de pair avec de moins bonnes capacités intellectuelles générales. "Cela se traduit, en particulier chez les garçons, par une diminution des indices évaluant le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la compréhension verbale", notent les auteurs. Mais aussi des problèmes de comportement social (réticence à l’autorité…), autant chez les filles que chez les garçons.

"Ces résultats indiquent que l’exposition au chlordécone pendant les périodes de développement in utero ou au cours de l’enfance est associée à une diminution des capacités intellectuelles et à une augmentation des difficultés comportementales ", précisent les scientifiques. Lesquels appellent à "poursuivre les politiques publiques destinées à réduire l’exposition au chlordécone, notamment parmi les populations les plus sensibles, telles que les femmes enceintes et les enfants".