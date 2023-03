Marcher 11 minutes par jour pour être en bonne santé

Pour pallier l’impact de nos journées passées assis à notre bureau, il est conseillé de pratiquer quotidiennement ne serait-ce qu’un tout petit peu d’activité physique. Ainsi, 11 minutes de marche par jour suffiraient à compenser la sédentarité professionnelle.

Nous sommes nombreux à ne pas avoir d’autre choix que de rester environ 7 heures par jour, si ce n’est plus, en position assise. Sans compter les trajets en voiture ou en transport en commun. Et les soirées dans le canapé.

La sédentarité est donc un fléau qui concerne beaucoup d’entre nous. "Hors temps de travail, les adultes passent ainsi quotidiennement de 3h20 à 4h40 assis devant un écran. Les enfants et les adolescents (de 3 et 17 ans) passent plus de deux heures quotidiennes face à un écran et ce temps atteint trois heures chez les personnes âgées de plus de 65 ans", relaie le ministère en charge de la Santé.

Conséquence, "moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé". De quel niveau parle-t-on ? Des recommandations en vigueur dans le Programme national nutrition santé (PNNS) basées sur la pratique "d’au moins 30 minutes de marche rapide par jour au minimum 5 fois par semaine pour les adultes et l’équivalent d’au moins 60 minutes par jour pour les enfants et adolescents".

11 minutes, montre en mains

Bonne nouvelle : selon des chercheurs britanniques de l’Université de Cambridge, un bien moindre effort pourrait suffire à rester en bonne santé. Dans le détail, "un décès prématuré sur dix pourrait être évité si chacun pratiquait au moins la moitié du niveau d’activité physique recommandé". Et "11 minutes de marche par jour c’est-à-dire 75 minutes par semaine diminuent le risque de décès précoce", attestent-ils, notamment par maladie cardiovasculaire et cancers. Ces résultats ont été obtenus en analysant 94 études incluant 30 millions de personnes.

Sans niveler la pratique vers le bas (si vous êtes plus sportif, c’est tant mieux, restez-le !), voici un bon point pour celles et ceux qui auraient du mal à se motiver pour sortir prendre l’air sur la pause du midi ou marcher après leur journée de travail. En effet, le moindre pas permet de aux personnes âgées.

A noter : la marche est bénéfique pour la prévention des maladies chroniques le plus fréquentes (le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète…), respiratoires, articulaires mais aussi pour la santé mentale (diminution du stress et de l’anxiété).