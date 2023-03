Onet-le-Château. À La Rossignole, les résidents et le personnel ont embarqué pour l’Afrique

Depuis le début de l’année, un magnifique projet se concrétise au sein du village de La Rossignole : un fabuleux voyage au cœur de l’Afrique, qui fédère dans une belle ambiance et un bel engouement, les animatrices et tous les personnels, les résidents, et même les familles qui se sont pris au jeu, au fur et à mesure de l’avancée du projet.

La première escale a amené tous les voyageurs en Afrique du Nord et pour ce faire, rien n’a été laissé au hasard : tout d’abord un gros travail de recherche et de documentation, qui a aussi permit de créer du lien entre personnels, résidents et familles, mais également de riches échanges avec celles et ceux qui connaissaient le Maghreb.

Puis de nombreux ateliers ont été organisé pour les résidents, afin de créer "n papier maché, tous les animaux et végétaux africains, qui décorent désormais l’entrée et la grande salle, mais aussi des masques en coloriage, des tapis tissés, de l’artisanat (en cuir, métal…), l’architecture et l’art (avec de magnifiques tableaux ou encore toutes les baies vitrées décorées en bleu et blanc…). En fait, un dépaysement complet et très coloré, dont l’apothéose a eu lieu ce lundi, tout d’abord dans la matinée, avec la réalisation de nombreuses et succulentes pâtisseries orientales, puis en compagnie de musique locale, pour accueillir un magnifique défilé des personnels, en tenues traditionnelles et djellabas, qui ont été copieusement applaudi, avant de partager l’immense table ou trônaient toutes les pâtisseries, accompagnées, cela ne s’invente pas, de l’incontournable thé à la menthe. A voir tous les sourires radieux, ce fut une belle journée de partage et hors du temps pour tous, un moment inoubliable et grandement apprécié, qui va se renouveler, puisque la deuxième escale les conduira en Centre-Afrique, avant de s’achever d’ici l’été en Afrique du Sud, mais nous aurons sûrement l’occasion d’en reparler…