Onet-le-Château. Le club affiche dynamisme et excellente santé

Plus de 90 adhérents sur les 125 que compte le club étaient présents, mardi, pour participer à l’assemblée générale.

Une forte mobilisation appréciée du premier édile qui s’est dit "ravi de participer à une assemblée où de si nombreux adhérents sont présents…". La présidente Danielle Bit, après avoir eu une pensée pour celles et ceux qui les ont quittés, a fait de son mot de bienvenue, un mot de remerciement en direction des adhérents, puis du maire et de Valérie Abadie-Roques, en remerciant la mairie pour la salle, le prêt des minibus et la subvention, un soutien apprécié et indispensable pour le club. Remerciements également à Michel, leur président d’honneur pour son aide et ses conseils, sans oublier les membres du CA pour leur implication. Ceci étant dit, c’était au tour de Jean-Pierre Bit d’égrener toutes les animations d’une année riche de rencontres, de partages et de sorties touristiques enrichissantes, en plus des rencontres "danses" et "jeux de cartes et jeux de société" , qui font régulièrement le plein, avec pour preuve le nombre de goûter servis sur l’année, qui est de plus de 5 000 !

Un bilan d’activités adopté à l’unanimité, comme le sera le bilan financier qui laisse apparaître un léger excédent, qui a conduit le bureau à proposer le même tarif pour l’adhésion, soit 33 € (qui sont entre autres, largement compensés par tous les goûters servis… gratuitement !).

Enfin, tous ont dû se retourner pour revoir sur grand écran, images et vidéos des temps forts de l’année écoulée précédemment cités lors du bilan. Un moment de partage apprécié de tous, laissant libre cours à de nombreux commentaires et anecdotes, avant de poursuivre l’après-midi dans leur salle respective pour danser ou jouer, tout en partageant le goûter habituel.

Les prochains rendez-vous : le 23 mai pour une escapade en Dordogne et le 25 juin pour fêter la fin de la saison avec Bernard Gache et son trompettiste.