C'est un rapport stupéfiant qui a été remis à à l’Académie de médecine : il recommande que toutes les maternités de France pratiquant moins de 1 000 naissances par an ne pratiquent plus d'accouchements. S'il est pris en compte, à quoi vont servir ces petites maternités ?



Renversant, et inquiétant. Le professeur Yves Ville, chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris, ainsi que 14 spécialistes ont remis ce mardi 28 février à l'Académie de médecine un rapport dans lequel ils recommandent la fin des accouchements dans les petites maternités, celles qui réalisent moins d'un millier d'accouchements par an, révèle Public Sénat reprenant une information du Parisien.

La raison invoquée par le Pr Ville, qui préconise le regroupement de "100 maternités en France" et le renforcement des grosses structures ? "Au nom de la sécurité de la mère et de l'enfant, lance-t-il. Si on ne le fait pas, on court à la catastrophe". Il dresse un rapport alarmant de ces petites maternités, qui manquent de main d'oeuvre et qui, menacées de fermeture, doivent fermer un ou plusieurs jours par semaine, faute de personnels : "On y pratique moins d’accouchements, on perd en expérience, ce qui est dangereux (...) On ne peut plus continuer à y accoucher", clame-t-il, pensant que leur sort est déjà acté et que leur "maintien est illusoire. A terme, elles finiront par fermer".

Des maternités vidées de leur sens

En 20 ans, avec 456 maternités et 6 maisons de naissance en 2021 selon Santé publique France, le pays a perdu 30% de ses maternités, et les 2/3 par rapport à 1975 où elle en comptait 1 369.

Ces petites maternités où le Pr Yves Ville préconise d'interdire les accouchements seraient au nombre de 111, soit 24% des structures d'accouchement actuelles. La plupart évidemment en zone rurale. En Aveyron par exemple, les maternités de Villefranche-de-Rouergue (530 naissances par an, qui a obtenu le label Maternys pour pratiques bienveillantes), Millau (353 naissances en 2021) et Saint-Affrique (171 naissances en 2021, labellisé "hôpital ami des bébés") se verraient ainsi privées d'accouchements, voire incitées à se regrouper comme ce sera (sûrement) le cas dans le Sud-Aveyron pour les maternités de Millau et Saint-Affrique avec la construction de l'hôpital médian. Il n'y aurait guère que Rodez où l'on pourrait pour ainsi dire "accoucher aveyronnais".

Selon France 3, ce serait 21 maternités d'Occitanie sur un total de 40 qui seraient visées par ce rapport, soit 52% de ces établissements.

Pour ces maternités privées d'accouchements, il faudrait également modifier le dictionnaire Larousse, qui définit la maternité comme un "établissement ou service hospitalier où s'effectuent les accouchements"...

Des hôtels à mamans près des usines à bébés ?

Cela signifie-t-il plus de 100 fermetures sèches de petites maternités ? L'auteur du rapport préconise une autre solution étrange : "Le service avant et après la grossesse y serait assuré, mais les femmes n'y accoucheraient plus", propose-t-il. Selon lui, seuls les accouchements se feraient dans une grosse maternité, souvent baptisée "usine à bébés", un service d'ambulance se chargeant de ramener la mère et son bébé dans les petites structures après l'accouchement. De quoi rallonger la durée des trajets, quand lplus de 716 000 femmes en âge de procréer vivent à plus de 45 minutes d’une maternité. Le rapport se veut rassurant sur ce point : si ces accouchements sont concentrés dans les grandes structures, assure-t-il, "89 % des naissances auraient lieu au maximum à trente minutes de la maternité la plus proche, 3 % à plus de 45 minutes soit une hausse de 1,8 % et 0,9 % à plus d’une heure". Mais il recommande tout de même le développement de structures hôtelières pour loger les futures mamans près des "usines à bébés" quelques jours avant l'accouchement...

Déshabiller Paul pour habiller Jacques

Car dans ces "usines à bébés", où le Pr Ville suggère que soit injecté plus de moyens financiers et humains, la situation n'est guère plus réjouissante actuellement. Des services débordés, un manque de personnels, des conditions de travail dégradées... Selon le rapport, 59 grosses maternités ont un besoin urgent d'aide (Comme Auch, Dax ou Montluçon), qui se ferait donc au détriment d'autres maternités plus petites.

Les opposants à ce rapport, qui était en cours de vote ce jeudi 2 mars selon France 3, craignent de plus grands "déserts obstétricaux" en milieu rural et la fuite des autres personnels hospitaliers de ces hôpitaux de proximité. Mais selon ce média, ce rapport pourrait n'être également qu'une première piqûre afin de tester les réactions à une mesure similaire...