Onet-le-Château. Un bilan 2022 positif et un passage de relais

L’heure est au bilan pour l’édition du Téléthon 2022 sur Onet-le-Château, avec une recette totale de 9 135,47 €. En marge de ce résultat comptable, la déléguée locale a décidé de prendre du recul.

Si on additionne les recettes de tous les Téléthon depuis 2002, c’est la somme de 189 504,15 € qui est remontée à l’Association Française contre les Myopathies, pour faire avancer la recherche !

Tout cela a pu être possible grâce au concours des différents acteurs suivants :

- La mairie d’Onet-le-Château, de ses différents services et la mise à disposition de plusieurs salles,

- La Caf qui a prêté chaque année gratuitement sa belle salle du Centre Social,

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron, en réalisant les délicieux desserts du repas dansant,

- Les Chapiteaux du Rouergue venus de Villeneuve d’Aveyron installer un barnum, pour que les cuisiniers soient à l’abri,

- Les différents musiciens : M. Comby, Pierrot Musette, M. Mercadier, Sylvie, Hervé et M. Grolet,

- Toutes les entreprises et commerçants qui ont contribué au succès de ces manifestations, en offrant des lots pour le quine ou des produits pour le repas,

- Pas moins de 84 Associations qui ont participé au Téléthon, soit une fois, soit de façon plus régulière, soit tous les ans en organisant des manifestations de qualité. Dans les plus fidèles, on retiendra : le GAEQ des Costes Rouges, Aurore et Frédéric, Coralie, les Amis du bridge, le FJT, Valentine Massif et ses danseurs, la troupe Bruits de couloirs, l’Amicale des Pompiers, le Comité des fêtes des Costes Rouges… Ou les plus inattendues : close up de Docteur Troll, la soirée poker de FALA, les danses africaines de Culture Soleil, les jeux informatiques, sans oublier tous les bénévoles : Marcelle, Laure, Éveline, Roger, Christian, Rémi… Et bien sûr tous les Castonétois ou voisins de la commune venus participer au concert, repas dansant, quine, soirée théâtre, gospel, tombola, belote, bridge, tarot, marche, golf, bowling…

Odile Carré passe la main

Odile Carré, l’inlassable responsable du Téléthon sur Onet depuis 2002, rappelle en conclusion que " vingt et un Téléthon se sont succédé, de façon neutre, sans tenir compte des origines, des idées politiques ou religieuses, réunissant tous les participants dans une ambiance chaleureuse, pour une noble cause. Mais c’est aussi vingt-un ans qui se sont ajoutés à mon âge et il est venu l’heure pour moi, de passer le relais. Pour le Téléthon 2023, Aurélie et Charly seront les nouveaux délégués, nous en reparlerons, mais leur dynamisme donnera un nouvel élan…

"Je voudrais vous remercier toutes et tous pour tout ce vous avez fait, merci aux journalistes qui ont assuré la diffusion des manifestations. Et merci à Michel Allot et toute l’équipe de la coordination de l’AFM Aveyron, pour la confiance qu’ils m’ont accordée, leur soutien bienveillant et leur amitié. J’ai beaucoup apprécié toutes ces rencontres ".