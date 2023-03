Un mélange d'arbres aiderait à améliorer la qualité de l'air dans les villes

(ETX Daily Up) - On le sait, les arbres et autres espaces verts sont essentiels pour maintenir une bonne qualité d’air dans l’espace urbain. Une nouvelle recherche suédoise explique que le mélange de groupes d’arbres pourrait aider à améliorer l’air que nous respirons. Pour cela, l’équipe de chercheurs a identifié les différents types d'arbre qui absorbent le mieux les polluants atmosphériques.

Une nouvelle étude, menée par l’Université de Göteborg en Suède et parue dans la revue Science Direct, vient de montrer que le mélange d'arbres aiderait à la purification de l’air des espaces urbains. En s’intéressant aux différents avantages et aux fonctions des arbres, les chercheurs ont évalué leur efficacité face aux polluants atmosphériques dans les zones urbaines. Selon l'étude, les feuilles et les aiguilles des arbres filtrent les polluants atmosphériques et réduisent l'exposition aux substances dangereuses dans l'air.

Pour mener l'étude, les chercheurs suédois ont collecté des feuilles et des aiguilles de onze types d'arbres différents poussant au même endroit dans l'arboretum (collection d'arbres) du Jardin botanique de Göteborg. Ils ont ensuite confronté ces échantillons d'arbres aux polluants. Parmi 32 polluants atmosphériques, les chercheurs se sont concentrés sur un en particulier, les HAP. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont issus des combustions incomplètes causées, en ville principalement, par la circulation.

L’étude rapporte que l'accumulation de polluants dans les feuilles variait fortement d'une espèce à l'autre. Les conifères, qui rassemblent les sapins, les pins et les mélèzes, absorberaient plus de HAP gazeux, et ce pendant plusieurs années, que les feuillus (chênes, mûriers, peupliers). Mais ces derniers, qui ont des feuilles bien développées, ont l'avantage d'être efficaces pour nettoyer l’air des particules polluantes. Selon les experts, cela serait dû au fait que les feuilles ont une plus grande surface à laquelle les particules peuvent se fixer.

"Les différentes espèces diffèrent plus que prévu. Le mélèze, qui est un conifère qui perd ses aiguilles chaque automne, a été le meilleur au test. Les mélèzes absorbent la plupart des polluants liés aux particules, mais ils captent bien également les HAP gazeux", explique Jenny Klingberg, chercheuse et co-autrie de l’étude, dans le communiqué de presse.

Mais la verdure présente ses faiblesses. Car si les arbres absorbent les polluants, ils ne les détruisent pas. Le sous-sol des arbres peut donc se retrouver contaminé lorsque les feuilles et les aiguilles tombent et se décomposent.

"Les polluants ne semblent pas avoir d'impact sur la photosynthèse des arbres ; la teneur en chlorophylle des feuilles est tout aussi élevée dans les zones les plus polluées de Göteborg que celle des arbres qui poussent dans des environnements moins pollués. Mais la situation est probablement différente dans les villes où la qualité de l'air est encore plus mauvaise", explique le chef de projet Håkan Pleijel, professeur de sciences environnementales appliquées à l'Université de Göteborg.

Une planification urbaine minutieuse est alors nécessaire, explique l'étude. En combinant les différents avantages des espèces d'arbres, l'étude garantit une meilleure purification de l'air. Par exemple, une allée d’arbres dans une rue étroite peut réduire le débit d’air et produire un effet négatif sur les dispersions et la dilution des polluants atmosphériques. Pour remédier au problème, les chercheurs préconisent une végétation basse dans les rues étroites abritées du vent, comme la présence de haies. Chaque année, la pollution de l'air est responsable de sept millions de décès, dont 48.000 en France. Il s'agit de la troisième cause de mortalité dans l'Hexagone après le tabac et l'alcool.