Bac 2023 : comment arriver en forme et ne pas (trop) stresser ?

Les épreuves écrites des spécialités du baccalauréat se tiennent les 20, 21 et 22 mars. Pour ne pas céder à la panique, et ainsi être dans les meilleures conditions, voici quelques conseils.

Commençons par l’alimentation. Ne la négligez pas. Chaque matin d’ici les épreuves (et même le jour J), commencez par un petit-déjeuner riche en protéines comme le fromage blanc, les œufs ou le jambon blanc. Ainsi vous ne subirez pas le petit creux de 11 heures. Pour les autres repas, privilégiez les sources d’acides gras essentiels comme les poissons gras, parfaits pour renforcer la connexion neuronale. Idem pour les glucides lents, les vitamines B et C.

Être fin prêt

La veille du Bac, évitez de réviser. Si vous le faites quand même, la session doit être courte. Ensuite, reposez-vous ! Vous aurez besoin de toute votre énergie le lendemain. Vous pouvez aussi vous aérer l’esprit. Une activité physique légère, en plus d’aider à libérer le stress, permet d’apporter de l’oxygène à son cerveau. Attention cependant de ne pas en faire trop. L’objectif est de se mettre dans un état de prise de recul et d’oxygénation maximum. Et non pas de se défouler brutalement. Un exercice trop intense brûle en effet les réserves de sucre dont a besoin le cerveau pour une bonne réflexion.

Le jour des épreuves, "l’anxiété peut survenir à différents moments ", commente l’Université Laval de Québec. "Dès le départ, à la rencontre d’une question difficile ou vers la fin, alors que le temps file. Dans tous les cas, votre attention se détourne de l’examen et de la matière pour se fixer sur des craintes."

Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, voici quelques astuces :

Commencez par les questions "faciles". Cela fera office d’échauffement de l’esprit ;

Prenez le temps de respirer. Lorsque l’anxiété monte, le manque de concentration qui en découle peut créer des erreurs d’inattention. Il est préférable de faire une pause de 20 à 30 secondes et de laisser tomber la pression ;

Reconcentrez-vous. Lorsque l’anxiété prend le dessus, votre attention n’est plus dirigée sur la matière mais sur des pensées négatives. Tentez de vous recentrer sur les notions étudiées ;

Donnez du temps à la réflexion. Ne pas trouver immédiatement la réponse n’est pas une catastrophe. Certains sujets méritent d’être approfondis ;