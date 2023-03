Naucelle. Les acteurs du tourisme à la rencontre des "Chambres d’Hôtes Référence"

L’office de tourisme (OT) Pays ségali a récemment invité l’Agence départementale de l’Attractivité et du tourisme de l’Aveyron (ADAT) à l’occasion de demi-journées de visites des Chambres d’Hôtes Référence du territoire.

Ces après-midi ont été l’occasion pour l’ADAT de rencontrer les propriétaires de ces chambres d’hôtes et de découvrir la qualité de l’offre et des services proposés dans ces hébergements. Après la visite des chambres d’hôtes Timali à Baraqueville, Campagnet à Moyrazès et Rouet Nature à Saint-Just-sur-Viaur il y a quelques semaines, l’OT a convié l’ADAT pour visiter trois nouvelles "chambres d’hôtes référence" du Ségala.

La ferme des Andes et le château de Cadars sur la commune de Quins et le Moulin de Limayrac à Colombiès ont fait partie du programme de cette après-midi de découverte. L’occasion donc pour l’équipe de l’ADAT de découvrir les lieux et de rencontrer les propriétaires à la tête de ces hébergements qualitatifs.

En effet, la qualification "chambres d’hôtes référence" est un gage de qualité d’accueil, de services et d’équipements au sein des établissements qui l’ont obtenue.

Cette qualification nationale se développe progressivement dans le département de l’Aveyron et le territoire Pays Ségali se réjouit de compter 7 hébergements qualifiés, soit environ 18 % du parc d’hébergements touristiques ayant obtenu la qualification dans le département.