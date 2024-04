Naucelle. Changer le regard sur les personnes âgées

Chaque classe, de la maternelle à la troisième, va pouvoir partager un moment fort avec les résidents de l’Ehpad de la Fontanelle. Ce projet est coordonné par Séverine Caussanel, la maîtresse de la maternelle de l’école Jeanne-d’Arc, et Vanessa, l’animatrice de l’Ehpad, qui valide et réserve un super accueil à chaque fois. Il a pour objectif de changer le regard sur les personnes âgées en allant vers elles et en imaginant cette rencontre comme un temps de respect et de partage mutuel.

En amont les élèves ont pu exprimer leurs ressentis sur le thème de la vieillesse. Ils ont pu choisir ou adhérer à un projet. Certains vont pouvoir parler de l’évolution des objets de la vie quotidienne, d’autres des métiers d’antan et des nouveaux métiers. Certains ont choisi de jouer à des jeux de société ou tout simplement de passer un moment zen tout en coloriant des mandalas à plusieurs mains.

Les maternelles jardineront et feront des activités de psychomotricité en extérieur quand les beaux jours reviendront.

Un projet partagé en trois moments

Les CP et CE1 ont pu cuisiner et déguster des "oreillettes". Un premier temps fort qui a bien lancé le projet.

Les CM1 et les CM2 ont fait un travail artistique sur les mains par le biais du graphisme et de la photographie. Ce fut deux premières rencontres très fortes en émotions car les activités donnaient libre cours à des discussions intéressantes, des rires respectueux et des gestes délicats. Tout le monde en est ressorti plus riche et heureux.

Quant aux 3es, ils ont choisi de partager un repas avec les résidents tout en parlant de la jeunesse. Un moment magique où le repas s’est terminé en chantant du Piaf, du Aznavour, le chant des partisans ou le Se canto aveyronnais. Pour l’occasion le professeur de musique et un élève ont accompagné à la guitare. Pour cette dernière période, les cinq autres projets sont déjà programmés. Il va y avoir également deux temps de causettes philosophiques et de réflexions d’images toujours sur le thème de la jeunesse et de la vieillesse. L’ensemble des projets se clôturera mi-juin par un vernissage des réalisations et des photos pour que chaque classe puisse partager son expérience avec les autres.