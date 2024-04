Naucelle. Escapade catalane pour les collégiens de St-Martin

Cette semaine, du 22 au 26 avril, les élèves de 4e et 3e se sont mis à l’heure espagnole. Au programme : visite guidée de la superbe basilique de la Sagrada Familia, expériences interactives au musée des sciences de la Cosmocaixa, élaboration d’une paëlla, rallye photo dans le quartier gothique et immersion dans le monde d’Antoni Gaudi avec la Casa Batllo. Jeudi, lors d’une journée récréative à Portaventura à Salou, nos jeunes ont pu tester de nombreuses attractions. Au retour, ils ont découvert Figueras et les œuvres hors du commun du célèbre peintre Salvador Dali.

Ils ont également apprécié de flâner dans les rues de Barcelone notamment lors de la fête du Saint patron des Catalans, la San Jordi. Pour l’occasion, les rues étaient pleines de monde, de stands de livres et ventes de roses rouges. Logés en familles, ils ont pu s’imprégner davantage de la culture espagnole et revenir la tête pleine de souvenirs.