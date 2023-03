Druelle Balsac. Le broyat a satisfait de nombreux jardiniers

Samedi 18 mars, la mairie avait invité ses administrés à venir déposer leurs tailles de haies ou de branches d’arbres aux deux plateformes de déchets, l’une à Balsac à l’ancienne plateforme et l’autre à Signoles à proximité du cimetière. Par la même occasion, il était possible de récupérer du broyat distribué gracieusement par la mairie. Cette ressource naturelle, issue de la taille des arbres et arbustes, viendra enrichir le sol de vos jardins et pailler les pieds d’arbres, de haies et de plantations, limitant ainsi la pousse des mauvaises herbes et l’évaporation de l’eau. Le broyat peut également être rajouté au compost pour l’enrichir. Une bonne initiative qui a permis de satisfaire de nombreux jardiniers amateurs venus avec sacs et remorques. Une autre opération du même genre s’est déroulée samedi 25 mars de 9 h à 12 h, toujours aux mêmes endroits.