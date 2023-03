Avec le printemps revient la saison des allergies…

Le printemps marque le retour des beaux jours… et du rhume des foins. Les rhinites allergiques vont souvent de pair avec la floraison. Une situation qui peut durer jusqu’à la fin de l’été.

La fréquence de la rhinite allergique – plus connue sous le nom de "rhume des foins" – a été multipliée par quatre au cours des trois dernières décennies. En France, une personne sur trois est concernée.

L’allergie est une hypersensibilité de l’organisme à des substances, généralement inoffensives, comme les pollens. Les grains de pollen sont libérés par les végétaux au moment de la floraison. Diffusés par les insectes et le vent, ils peuvent provoquer des manifestations allergiques ponctuelles comme des éternuements en rafale, un écoulement et une obstruction nasale. Mais ce n’est pas tout. Des signes conjonctivaux, plus ou moins intenses, sont fréquemment associés, sous forme notamment de rougeur de l’œil.

A quel moment de l’année ?

Ces réactions allergiques se manifestent à peu près aux mêmes périodes chaque année :

De mars à mai , c’est la saison des arbres et des arbustes (bouleau, cyprès, frêne, aulne, noisetier, olivier, peuplier…). Mais cette saison peut être plus précoce et débuter dès janvier, par exemple pour le noisetier ou l’aulne ;

, c’est la saison des arbres et des arbustes (bouleau, cyprès, frêne, aulne, noisetier, olivier, peuplier…). Mais cette saison peut être plus précoce et débuter dès janvier, par exemple pour le noisetier ou l’aulne ; Puis, place aux graminées, des herbes qui pollinisent dans les prairies, les jardins, dont le temps fort se situe entre mai et juillet ;

; De juillet à octobre, c’est la saison des herbacées, dont les plus allergisantes sont l’ambroisie et l’armoise.

Mais avec les changements climatiques, ces saisons débutent de plus en plus prématurément, et avec elles, les manifestations allergiques.

Les bons gestes

Quelques gestes simples peuvent, en période de pollinisation, vous aider à prévenir le risque allergique :

Chaque soir, rincez-vous les cheveux afin d’éliminer tout résidus d’allergènes, et de ne pas les ramener sur l’oreiller ;

Ouvrez les fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil. C’est en effet en journée que la concentration du pollen est la plus importante ;

Evitez de faire sécher votre linge à l’extérieur ;

Roulez en voiture avec les fenêtres fermées ;

La prise d’antihistaminiques (l’histamine étant la principale substance libérée par le système immunitaire à l’origine des réactions allergiques) peut aussi être nécessaire. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

A noter : Sur le site du Réseau national du Surveillance Aérobiologique (www.pollens.fr), vous trouverez un bulletin de risque allergique dans votre département mis à jour régulièrement.