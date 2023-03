Pénurie de carburant : quels sont les départements le plus en difficulté ?

De nombreuses stations ont du mal à s'approvisionner alors que la grève reconductible se poursuit dans les raffineries depuis bientôt un mois.

Plusieurs raffineries sont encore bloquées, totalement ou partiellement, pour protester contre le projet de réforme des retraites. Ce week-end, la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon (Normandie) a été mise à l'arrêt, une tentative de blocage a été menée aux abords du dépôt de carburant de Frontignan (Hérault) ce mardi 28 mars 2023... Ce mercredi, deux raffineries sur les sept que compte la France continuent de produire en tournant "en service à débit réduit" : celle de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et de Feyzin (Rhône).

Alors que la grève reconductible a été entamée le 7 mars, cela va faire bientôt un mois que le mouvement a été durci dans les raffineries, et cela commence à se faire sentir dans les stations-service qui peinent à s'approvisionner.

La situation en Occitanie

Le sud de la France et le nord-est sont les premiers concernés. En s'appuyant sur les données du site du gouvernement prix-carburants.gouv.fr et du service Fig Data du Figaro, voici les départements d'Occitanie qui subissent le plus le manque de carburant (chiffres du 28 mars 2023) :

Haute-Garonne : 44,9 % de stations en difficulté (15,3 % en rupture partielle, 29,6 % en rupture totale)

Ariège : 29,4 % de stations en difficulté (8,8 % en rupture partielle, 20,6 % en rupture totale)

Hérault : 23,7 % de stations en difficulté (4,5 % en rupture partielle, 19,2 % en rupture totale)

Gard : 23,1 % de stations en difficulté (6,2 % en rupture partielle, 16,9 % en rupture totale)

Tarn : 22,9 % de stations en difficulté (12,9 % en rupture partielle, 10 % en rupture totale)

Aveyron : 22,8 % de stations en difficulté (14,1% en rupture partielle, 8,7 % en rupture totale)

Aude : 19,3 % de stations en difficulté (4,8 % en rupture partielle, 14,5 % en rupture totale)

Pyrénées-Orientales : 18,6 % de stations en difficulté (8,6 % en rupture partielle, 10 % en rupture totale)

Lot : 16,4 % de stations en difficulté (12,7 % en rupture partielle, 3,6 % en rupture totale)

Tarn-et-Garonne : 16,1 % de stations en difficulté (11,3 % en rupture partielle, 4,8 % en rupture totale)

Gers : 12,2 % de stations en difficulté (6,1 % en rupture partielle, 6,1 % en rupture totale)

Hautes-Pyrénées : 10,6 % de stations en difficulté (8,5 % en rupture partielle, 2,1 % en rupture totale)

Lozère : 8,3 % de stations en difficulté (5,6 % en rupture partielle, 2,8 % en rupture totale)

Où les difficultés sont les plus importantes en France ?

Les principales difficultés se concentrent aussi en Bretagne et en région parisienne. Voici les départements les plus impactés dans ces secteurs :

Mayenne : 54,5 % de stations en difficulté (18,2 % en rupture partielle, 36,4 % en rupture totale)

Ille-et-Vilaine : 50,7 % de stations en difficulté (30,4 % en rupture partielle, 20,3 % en rupture totale)

Loire-Atlantique : 47,1 % de stations en difficulté (12,8 % en rupture partielle, 34,3 % en rupture totale)

Val-de-Marne : 42,2 % de stations en difficulté (34,9 % en rupture partielle, 7,2 % en rupture totale)

Maine-et-Loire : 40,6 % de stations en difficulté (12,3 % en rupture partielle, 28,3 % en rupture totale)

Hauts-de-Seine : 34,6 % de stations en difficulté (31,2 % en rupture partielle, 2,6 % en rupture totale)

Yvelines : 32,9 % de stations en difficulté (28,7 % en rupture partielle, 4,2 % en rupture totale)

Morbihan : 30, 7 % de stations en difficulté (11,4 % en rupture partielle, 19,3 % en rupture totale)

Calvados : 30,5 % de stations en difficulté (23,7 % en rupture partielle, 6,8 % en rupture totale)

Paris : 29,2 % de stations en difficulté (27,1 % en rupture partielle, 2,1 % en rupture totale)

Où se renseigner sur les stocks de carburant près de chez vous ?

Plusieurs outils existent pour s'assurer que la station-service près de chez vous dispose de carburant (renseignant également le type de carburant et son prix). Le gouvernement a mis à disposition une nouvelle carte interactive régulièrement mise à jour via explore.data.gouv.fr/prix-carburants. Il s'agit encore d'une version test.

Le site penurie.mon-essence est quant à lui géré par les automobilistes eux-mêmes, qui peuvent indiquer si une station-service est en rupture de stock partielle ou totale.