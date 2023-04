Quésaco : la 'hair theory', ou comment votre coiffure peut trahir votre personnalité

(ETX Daily Up) - Dis-moi comment tu te coiffes, je te dirai qui tu es ! Cette idée a priori surprenante fait un carton sur TikTok, où les utilisateurs démontrent, preuves à l'appui, qu'une simple coiffure peut déterminer une personnalité, et plus encore la façon dont les autres la perçoivent. Nom de code : la 'hair theory', ou la théorie du cheveu. Professionnel, audacieux, aventureux, confiant, ou désordonné… Voici ce que vos cheveux disent de vous.

La coloration cherry coke, le shaggy bob, la frange rideau, ou encore la coupe papillon, comptent parmi les inspirations incontournables de l'année 2023 en matière de cheveux. Mais avant de se jeter à corps perdu dans ces transformations capillaires, mieux vaut prendre en considération un nouveau concept qui affole les compteurs sur les réseaux sociaux : la 'hair theory' - ou théorie du cheveu. Quelque deux millions d'années après l'apparition du premier follicule pileux sur le crâne de l'Homme, voilà que les tiktokeurs nous apprennent que les cheveux sont le reflet exact - ou presque - de la personnalité, et que d'une simple coiffure peut dépendre la façon dont chacun est perçu - et traité - par autrui. Tout un programme.

La coiffure, reflet de l'âme

L'habit ne fait donc pas le moine, mais le cheveu contribue fortement à l'identifier. A travers les dizaines, que dis-je les centaines, de vidéos publiées sur TikTok sous le hashtag #hairtheory, qui a au passage généré plus de 70 millions de vues à date, on apprend que la coiffure réalisée devant son miroir le matin - ou plus tard dans la journée - détermine la façon dont nos prochains nous perçoivent. Une coloration rose Barbie ? Forcément quelqu'un d'audacieux ou d'aventureux. Un chignon fait à la va-vite ? Une personne décontractée qui ne se prend pas la tête. Un chignon de ballerine ? Une femme - ou un homme - sophistiqué(e). Un brushing parfaitement lisse ? Une personne - elle aussi - sophistiquée, plus que celle qui exhibera des cheveux frisés ou ondulés. Un peu simpliste cette théorie, sinon réductrice, voire un poil discriminante, mais les utilisateurs du réseau social chinois ne semblent pourtant plus jurer que par ce concept.









Et l'on apprend même que la coiffure en dit long sur la personnalité en fonction de l'endroit dans lequel elle est exhibée. Un chignon décontracté au travail ne sera donc pas perçu de la même manière que lorsqu'il s'invite dans une salle de sport. De même qu'un brushing lisse ne sera pas assimilé de la même façon lors d'une soirée chic ou d'une sortie au bowling. Et certaines utilisatrices vont encore plus loin en affirmant qu'une coloration blonde leur permet d'obtenir plus de rendez-vous galants que lorsqu'elles misent sur le brun. On l'a dit : un vaste programme. Cette théorie rythmée par de (très) nombreux stéréotypes semble pourtant validée par nombre de tiktokeurs, qui confirment tour à tour sa véracité à coup de vidéos particulièrement déroutantes. On y voit les utilisateurs en question, statiques, se dévoilant avec différentes coiffures, pour démontrer que quelques mèches déplacées de plusieurs centimètres peuvent (effectivement) faire la différence.

Un phénomène psychologique plus large

S'il semble évident qu'une coiffure peut changer l'apparence d'une personne, quelle qu'elle soit, tous les cheminements entrepris pour démontrer cette théorie semblent un brin farfelus. Reste que certains utilisateurs justifient leurs propos en se basant sur un autre concept, plus connu cette fois : la 'cognition enclothed', ou comment les vêtements peuvent influer sur le système cognitif de l'être humain. Une blouse blanche sera associée au corps médical, le costume à un événement formel, le legging à une séance de sport, etc. Objet de travaux scientifiques, ce phénomène se traduirait par un changement de comportement des autres en fonction de la tenue vestimentaire portée au quotidien - ou modifiée de façon ponctuelle. Une théorie que les utilisateurs de TikTok appliquent aujourd'hui aux cheveux.

Si la 'hair theory' base ses fondations sur un concept scientifique, cela ne signifie par pour autant qu'une coiffure définit la personne qui la porte, loin de là. Prendre cette théorie à la lettre reviendrait à se soumettre à de nouvelles injonctions, alors qu'une coiffure n'est souvent autre qu'une simple forme d'expression. L'important étant d'avoir confiance en soi, pas le contraire. Il n'y a certainement pas là de quoi s'arracher les cheveux.