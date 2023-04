Naucelle. Tatania Domas présidera la 6e édition du festival de la bande dessinée en août

Une nouvelle fois, Naucelle sera le rendez-vous des amateurs du 9e art, avec une quarantaine d’auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes seront présents au complexe sportif du vallon des sports à Naucelle, durant le week-end des 26 et 27 août, pour le festival de la bande dessinée.

L’édition 2023 sera présidée par Tatiana Domas, qui a réalisé l’affiche du festival. Son univers est parsemé d’étranges créatures, de lutins animorphes et de drôles de sorcières… Depuis l’enfance, bercée par les livres, les contes et légendes, Tatiana Domas rêve, imagine et dessine… C’est devenu son métier.

Miralda, cette drôle de sorcière globe-trotter écocitoyenne, un personnage créé avec sa sœur Ève, en 1999, a fait déjà rêver beaucoup d’enfants. Quand elle réalise le dessin et la couleur d’une bande dessinée jeunesse, c’est pour aller vers des sujets forts, notamment avec Téo, un jeune garçon devenu muet à la disparition de ses parents et qui retrouve goût à la vie grâce à sa grand-mère un brin "sorcière". En lisant la BD "Le Secret des Lutins", on découvre Arthur, un enfant adopté, vivant dans une cité moderne et qui part en quête de ses origines à travers une forêt magique. Lorsque l’on plonge dans la BD "Le Royaume d’Estompe", on suit Noémie (12 ans) qui vient de perdre un être cher. On part à l’aventure dans une dans un univers médiéval fantasy. Tatiana a aussi mis en couleur quelques BD dont les tomes II et III de "Belle et Sébastien".

Au programme de ce festival, on retrouvera des ateliers le samedi et dimanche matin de 10 h à 12 h, Atelier autour de la BD Jeunesse animé par Tatiana Domas et Atelier "Caricatures" animé par Jean-Michel Renault.

Des expositions permanentes de dessins originaux des auteurs présents seront présentées, comme "Les Comiques ont-ils de l’humour ?" par Jean-Michel Renault, ou encore une exposition de planches de dessins originaux par Jean-Marc Stalner et la "Pépinière de talents" par l’Atelier d’Amédée Albi.

Durand les deux journées du festival, une tombola avec de nombreux tirages tout au long des journées, des dédicaces par les auteurs présents, une fresque géante à coloriser, réalisée par Nathalie Janer, un coin lecture pour les tout-petits, bref un festival riche dans sa diversité.

Rendez-vous donc les 26 et 27 août à Naucelle.