Aveyron : à Saint-Affrique, les investigations débutent au lycée La Cazotte, cible de graves dégradations

La cellule d'identification criminelle de Rodez était ce lundi 10 avril dans l'établissement pour retrouver les traces des auteurs des faits. Ce que l'on sait.

Entre vendredi soir et dimanche matin, des actes de vandalisme importants ont été perpétrés à l'intérieur du grand bâtiment du lycée agricole public de la Cazotte. De nombreuses dégradations ont été commises. Plusieurs individus, semble-t-il, se sont introduits dans l'établissement. Ils ont notamment ouvert tous les robinets au premier étage au niveau du self-service et des toilettes, tout en bouchant les évacuations et en calfeutrant le bas des portes. De ce fait, l'eau a inondé le premier étage et le rez-de-chaussée.

3 000 litres d'eau répandus sur le sol

Dimanche matin, c'est la vigilance d'un partenaire technique du lycée qui a permis de se rendre compte de la situation. Selon nos informations, il a reçu une alerte indiquant une baisse anormale du niveau dans les ballons d'eau chaude. Prévenus, les agents de garde du lycée se sont rendus sur place et ont découvert les faits. Les trois mille litres d'eau des ballons se sont répandus sur le sol et ont stagné. Les services administratifs et les archives ont été inondés. Le plafond de la comptabilité est tombé. Le matériel informatique est endommagé. Par ailleurs, du matériel vidéo a été cassé, ainsi que des vitres.

Plusieurs extincteurs ont été vidés dans le foyer des élèves. Des graffitis ont été relevés. Il semblerait que des individus ont circulé à l'intérieur de l'établissement et se sont servis dans les frigos.

À la recherche d'empreintes et de traces

Ce lundi 10 avril durant toute la journée, des gendarmes de la communauté de brigade de Saint-Affrique et de la cellule d'identification criminelle de Rodez étaient sur place. Ils étaient à la recherche d'empreintes digitales et de traces biologiques avec l'ADN. Le tout sera analysé à Rodez et l'ADN à Paris.

"On ne touche à rien tant que les gendarmes n'ont pas fini leurs investigations, déclare Christèle Droz-Vincent, la directrice du lycée agricole public. On attend leur feu vert pour rentrer dans les locaux et faire l'inventaire des dégâts. Il faudra chiffrer le montant des réparations. On tient les familles informées".

Les investigations sont semble-t-il terminées. Toujours est-il que ce mardi 11 avril le lycée reste fermé pour les élèves. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce mardi également, les services de la Région seront sur place.