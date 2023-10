"Nous étions ivres, c'était une bêtise immature" : en Aveyron, d'anciens élèves se vengent en vandalisant leur lycée

Le 9 avril dernier, le lycée agricole La Cazotte de Saint-Affrique fermait ses portes pour trois jours après avoir subi divers actes de vandalisme. Deux anciens élèves ont été condamnés devant le tribunal, ce mercredi.

Le ton n’était pas celui d’un conseil de discipline. Et la peine encourue, sept ans de prison ferme et 150 000 € d’amendes, loin des heures de colle…

Ce mercredi 4 octobre 2023, deux anciens élèves du lycée agricole La Cazotte, à Saint-Affrique, étaient attendus devant le tribunal correctionnel. Un seul s’y est présenté, accompagné de sa mère. Le 8 avril dernier, ce jeune homme, 19 ans aujourd’hui, quitte sa résidence dans les Pyrénées-Orientales pour retrouver Saint-Affrique en train, le temps d’un week-end.

Le but est bien précis, se venger de l’établissement scolaire qui, quelques semaines avant, l’a exclu pour des soucis d’alcool au sein de l’internat. Après plusieurs verres pris en soirée dans un bar du centre-ville, il marche longuement vers son ancien lycée isolé en périphérie. Une porte est ouverte, il s’engouffre dedans avec son ami. Une première salle de classe est vandalisée, les extincteurs dans le couloir sont vidés, les casiers détruits… puis les deux jeunes ouvrent de nombreux robinets, tout en bouchant les évacuations avec du papier toilettes. Ils quitteront le lycée, très tard dans la nuit.

Étages inondés, tags homophobes

Le lendemain, l’alerte est donnée par un agent d’Engie, constatant une consommation anormale d’eau… Sur place, plusieurs étages du lycée se retrouvent inondés et un plafond s’est effondré. On découvre aussi des tags, un peu partout. À l’encontre du CPE, tout d’abord : ils sont à caractère homophobes… "Ils l’ont forcé à faire son coming out, personne ne connaissait son orientation sexuelle, il a été obligé après ces faits de l’annoncer à tout son entourage. C’est très difficile encore aujourd’hui pour lui", regrettait son conseil, à l’audience. Une surveillante est également visée par les tags.

Le lycée, propriété de la Région Occitanie, a dû fermer ses portes durant trois jours. Rapidement, les soupçons se sont portés vers le jeune homme décrit comme « perturbateur ». Sans compter qu’il s’était vanté de ces faits sur les réseaux sociaux… Alors, de l’audience du jour, beaucoup attendaient des explications. Pourquoi en être arrivé jusque-là ? La salle était pleine, le corps enseignant de Saint-Affrique avait fait le déplacement jusqu’à Rodez.

"Nous étions ivres. C’était une bêtise immature", s’est défendu le jeune homme, allure fine et voix rauque. Il a ensuite évoqué "un harcèlement", une pression des surveillants sur sa personne : "Un jour, l’un d’eux m’a attrapé par le col. Ils faisaient que me dire que je me droguais, ce qui est faux ! Il s’en est passé là-bas…" Rien dans le dossier n’en fait état.

"Ce n’est pas une bêtise : les dégâts sont considérables !"

"Vous n’êtes pas un gentil garçon comme dit votre mère, votre oncle, votre famille. En revanche, tout le monde le dit : vous avez posé problème dans ce lycée. Il est une fierté pour le Sud-Aveyron et vous avez voulu le détruire. C’est inadmissible. On ne parle pas ici d’une bêtise comme vous dites : les dégâts sont considérables et l’État a perdu des centaines de milliers d’euros avec une longue enquête. Comprenez bien cela ! Car quand on vous écoute, on a l’impression que vous êtes encore une victime", a plaidé Me Élian Gaudy, pour les intérêts du lycée, avant les réquisitions de la procureure du jour : un an de prison ferme à l’encontre des prévenus.

La défense "abasourdie"

Avant cela, en défense, Me Elsa Cazor s’était levée pour son client. Et, sans retenue, elle s’est dite « abasourdie » de la peine requise : "Comment on fait œuvre de justice ici même ? Ce matin, on a condamné quelqu’un à 18 mois avec sursis pour un viol ! Et là, on demande de la prison ferme pour ce jeune ? Pour des dégradations dans un lycée ? Pour des tags ? Quand on a bu à 18 ans, on n’est pas intelligent ! Et ce gamin, qui était venu à La Cazotte par passion pour les chevaux, ce qui dit de sa sensibilité, avait un véritable mal-être. Il ne voyait plus son père, depuis le divorce avec sa mère, venait de perdre des êtres chers… Et il s’est senti persécuté. Tout est ressorti. Mais aujourd’hui, il est chauffeur routier en alternance et son employeur en dit le plus grand bien. Alors, ne lui gâchons pas sa jeunesse avec une peine ferme !"

Le tribunal a entendu. Le jeune homme et son comparse absent ont écopé d’une peine de 15 mois, assortie intégralement du sursis. Un nouveau rendez-vous les attend néanmoins : le 21 février prochain dans ce même tribunal. Cette fois, il sera question de dédommagements. À ce jour, l’établissement et la Région n’ont toujours pas chiffré les dégâts. "Commencez à mettre de l’argent de côté", lui a conseillé la présidente Émeline Gardes.