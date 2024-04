566 tonnes de rails volées et stockées dans le Lot : trois hommes, dont un agent SNCF, devant la justice ce jeudi à Cahors

Trois hommes dont un agent de la SNCF, suspectés d’avoir volé et revendu 566 tonnes de rails dans le Lot durant l’été 2023, comparaissent devant la justice à Cahors, ce jeudi 25 avril 2024. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende.

Trois hommes âgés de de 29, 46 et 64 ans sont jugés ce jeudi 25 avril 2024 devant le tribunal correctionnel de Cahors (Lot) pour "association de malfaiteurs", "escroquerie" et "faux et usage de faux", rapporte France 3 Occitanie. Ils sont soupçonnés d’avoir volé 566 tonnes de rails durant l’été 2023.

Parmi les prévenus, un agent SNCF. D’après les investigations, c’est lui qui aurait délivré un bon d’enlèvement pour permettre à ses deux complices présumés de repartir avec la marchandise, stockée dans l’ancienne gare de fret de Cahors.

Les deux hommes avaient ensuite transmis ce faux bon à une entreprise de recyclage. Croyant le document valide, cette dernière avait payé 120 000 € pour récupérer ces 566 tonnes de rails, relate La Dépêche du Midi.

Jusqu’à dix ans de prison

Au terme d’une enquête de trois mois, les trois hommes avaient été arrêtés en novembre 2023, à Cahors et à Tournefeuille (Haute-Garonne) près de Toulouse. Le trio avait été mis en examen dans la foulée.

L’agent SNCF avait pu être identifié et la marchandise interceptée "avant qu’elle ne soit fondue et expédiée vers l’Espagne", avait indiqué le procureur du Lot Alexandre Rossi, en novembre 2023.

19 000 € saisis en liquide

Des perquisitions menées chez les mis en cause avaient permis aux enquêteurs de saisir 18 950 € en liquide et deux véhicules d’une valeur totale de 45 000 €. Pour les faits qui leur sont reprochés, les prévenus encourent jusqu’à dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende.