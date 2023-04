Un méga coussin péteur fait l'objet d'un rappel de produit : très inspirés, les internautes se déchaînent

La plateforme du gouvernement Rappel Conso, qui alerte sur les produits dangereux, a signalé une défaillance peu commune, ce mercredi 19 avril 2023. Qui concerne... un coussin péteur.

Terrine de lapin, coriandre, chemise, ballons lumineux : chaque jour, la plateforme gouvernementale Rappel Conso envoie quotidiennement diverses alertes sur des produits de toutes sortes, considérés comme dangereux, et qui font l'objet d'un rappel. Ce mercredi 19 avril 2023, elle a effectué une annonce peu commune...

Un méga coussin péteur

"Méga Coussin Péteur - Sud Trading Compagny. Risques : intoxication", alerte Rappel Conso, ce mercredi. Dans sa fiche, la plateforme indique que le produit affiche un taux d'hydrocarbure aromatique polycyclique élevé.

Rappel Conso demande de ne plus utiliser l'objet, de le détruire ou bien de le rapporter au point de vente. Il s'agit du lot n°HH0002908.

Vu plusieurs centaines de milliers de fois

Les tweets publiés par Rappel Conso sont, en moyenne, vus entre 10 et 20 000 fois. Mais celui publié à la mi-journée, ce mercredi 19 avril, a été observé à plus de 800 000 reprises.

La toile très inspirée

Sans surprise, l'annonce, qui a également été likée 3 500 fois et retweetée plus de 1 600 fois, a suscité de très nombreuses réactions. Et autant dire que les twittos ont montré leur inspiration.

"Je veux un polar hyper dark où cet objet est l'arme du crime", commente l'un d'entre eux. "On n'a plus le droit au bonheur dans ce pays", déplore un autre. Une troisième internaute estime qu'il s'agit là du "meilleur rappel de produit de ce compte".

Les jeux de mots ont, évidemment, été de la partie, avec "le coussin pétueur". ""Le méga coussin péteur en majuscule me fait pleurer de rire", réagit un twittos, quand une autre internaute ironise : "comment voulez-vous qu'on garde espoir quand on fait le rappel de coussin péteur, méga en plus ? Un très mauvais signal une France apaisée, ça ne sent pas bon".

