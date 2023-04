Les 'duck nails', la manucure insolite remise au goût du jour par Lizzo

(ETX Daily Up) - Des ongles de canard. L'image peut prêter à sourire, mais la manucure fait pourtant son grand retour sur le devant de la scène sous l'influence de Lizzo. Une seule vidéo de la chanteuse arborant ces ongles très spécifiques - et insolites - a contribué à ériger les 'duck nails' au rang d'incontournables de la saison, et ce même s'ils ne font pas (forcément) l'unanimité.

Adeptes des tendances beauté, vous avez inévitablement déjà entendu parler des 'duck nails', cette manucure inspirée des pattes de canard. Dit comme ça, ça ne fait pas rêver… Les 'duck nails' étaient pourtant incontournables à la fin des années 2000 et au début des années 2010, et ont même tenté une incursion sur les réseaux sociaux en 2021 sous l'euphorie de la fin des confinements - et sans doute d'un besoin d'excentricité. A peine deux années plus tard, voilà qu'ils tentent à nouveau de s'imposer sur la scène beauté sous l'autorité cette fois de la chanteuse Lizzo, qui semble s'être fait happer par la tendance.

La chanteuse et flutiste américaine s'est tournée vers TikTok pour dévoiler sa nouvelle manucure au rythme d'une chorégraphie (de mains) très rythmée. Stupeur sur le réseau social chinois : l'artiste qui a récemment remporté un Grammy pour le morceau "About Damn Time" affichait fièrement des 'duck nails'. Une inspiration qui n'est pas passée inaperçue, la vidéo ayant été visionnée plus de 450.000 fois, et a suscité un nouvel engouement pour cette manucure insolite. "I got duck nails" ("J'ai des ongles de canard"), peut-on lire au côté de la publication, un message empreint d'une certaine autodérision accompagné d'emojis canard et vernis à ongles. Il n'en a pas fallu plus aux utilisateurs du réseau social pour ériger la manucure au rang de tendance de la saison. Rien que ça !









Mais alors, qu'est-ce que les 'duck nails' ? On l'aura compris, pour réaliser une telle création, il faut s'inspirer de la forme des pattes de canard. Autrement dit, il s'agit de sculpter ses ongles de sorte que la base soit moins large que le sommet - l'inverse d'une manucure classique qui veut que le sommet soit plus étroit, voire pointu. Lizzo n'a bien évidemment pas fait les choses à moitié puisqu'elle a opté pour des 'duck nails' de couleur rose fluo agrémentés de strass scintillant de mille feux. De quoi séduire les tiktokeurs qui, à en croire les commentaires publiés sous la vidéo, semblent majoritairement conquis par cette tendance pourtant vivement critiquée par le passé.

Lizzo n'est d'ailleurs pas la seule à avoir osé les 'duck nails'. A l'automne 2022, c'est Cardi B qui arborait fièrement cette manucure en story sur Instagram. La jeune femme avait alors opté pour des ongles de canard façon french manucure, accessoirisé avec des strass classiques ou en forme de cœurs, et un bijou cerise, qui ont là encore retenu l'attention. Deux incursions qui pourraient bel et bien faire de cette manucure la grande tendance de la saison. A ce jour, le hashtag #ducknails a déjà généré près de 200 millions de vues sur TikTok.