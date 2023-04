Allocation de rentrée scolaire : voici les nouveaux montants 2023 et quand l'aide vous sera versée

Voici à combien vous aurez droit à la rentrée.

Avec la revalorisation de l'ensemble des aides sociales de 1,6 % actée au 1er avril 2023, le montant de l'allocation de rentrée scolaire est également revu à la hausse.

Voici à combien vous aurez droit désormais selon l'âge de votre enfant :

6 à 10 ans : 398,09 €

11 à 14 ans : 420,06 €

15 à 18 ans : 434,60 €

Cette aide, destinée aux foyers les plus modestes, permet de couvrir les frais de fournitures scolaires, de vêtements ou de matériel avant la rentrée. Pour la recevoir, il est impératif que son enfant soit âgé de 6 à 18 ans et qu'il soit scolarisé, en apprentissage ou bien pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé.

Quelles conditions pour bénéficier de l'allocation ?

L'allocation de rentrée scolaire est versée automatiquement dans le courant du mois d'août, via les caisses d'allocations familiales (Caf) ou via la Mutualité sociale agricole (MSA). Le versement est automatique si vous êtes éligible et si vous êtes inscrit à la Caf, sinon il est nécessaire de créer son compte en ligne et d'y remplir un formulaire dans la rubrique "Aides et démarches" puis "Les enfants".

Un foyer ne doit pas dépasser un plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire :

25 775 € pour 1 enfant à charge ;

31 723 € pour 2 enfants à charge ;

37 671 pour 3 enfants à charge ;

43 619 € pour 4 enfants à charge ;

puis 5 948 € par enfant supplémentaire.

"Si les ressources du foyer dépassent très peu ces plafonds, vous pouvez peut-être prétendre à une allocation de rentrée scolaire différentielle, également calculée par rapport à vos revenus. Vérifiez auprès de votre Caf ou MSA", informe le site du service public.