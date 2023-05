Le marché du textile de sport dopé par la diversification des équipements et des pratiques

(AFP) - Lundi yoga, mardi natation, mercredi running... Les Français multiplient leurs pratiques sportives, au moment où les équipements de proximité s'implantent de plus en plus dans le territoire, une conjoncture favorable à l'essor du marché textile du sport.

Les studios de yoga, salles de crossfit, d'escalade ou de fitness, clubs de foot à cinq ou encore les pistes de padel offrent "une formidable dynamique" à ce marché, selon Virgile Caillet, directeur général de l'Union Sport et Cycle.

Le dernier trimestre 2022 a permis de renouer avec les niveaux de fréquentation 2019, qui ont même été battus en début d'année 2023, après deux ans difficiles liés à la pandémie.

Pour la première fois, l'Union Sport et Cycle a observé que plus de la moitié des personnes fréquentant ces salles spécialisées sont âgées de moins de 30 ans. "Cela traduit cette volonté des Français de pratiquer plus régulièrement" et de multiplier les pratiques.

"Avant, on était les sportifs d'un seul sport", note Virgile Caillet, alors qu'aujourd'hui, notamment chez les 18-24 ans, "presque cinq activités par an" sont pratiquées par personne. Cela conduit évidemment à l'investissement dans une diversité d'équipements, qui constituent des "paniers importants" chez les consommateurs.

L'année 2022 a également été marquée par "un effet de rattrapage, une accélération très importante" dans les constructions d'équipements sportifs, essentiellement de proximité, selon l'Union Sport et Cycle.

Le plan gouvernemental "5.000 terrains de sport", lancé à l'automne 2021 et visant à construire ces nouveaux équipements avant les JO de Paris en 2024, a engendré une "grosse dynamique" de constructions en 2022 et en 2023. Et plus il y a d'équipements, "plus les Français pratiquent, et plus ils consomment" en vêtements ou chaussures, note M. Caillet.

La construction d'équipements sportifs "revient un petit peu au-dessus des standards de 2016", qui est comparable du fait des cycles des commandes publiques, notamment à l'échelle locale, après une phase "très très en-dessous après la crise du Covid".

"On doit initier les jeunes à vivre avec le sport", via une pratique en club notamment, mais aussi à en faire partie intégrante de leur mode de vie, ce qui passe également par les politiques publiques, pointe Cédric Georges, président d'Outdoor Sports Valley.

Sans nécessiter d'infrastructures cette fois, le besoin de retour à la nature des citadins, qui s'est accentué depuis la pandémie, a permis le développement de la filière de la marche à pied, une pratique accessible, souligne auprès de l'AFP Marc Chevillard, président de la Coopérative Running Conseil. Cela a "attiré une clientèle" auparavant absente des magasins, qui "s'équipent pour marcher en ville ou dans le bois de Vincennes (dans l'est de Paris, NDLR) un dimanche".