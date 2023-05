Luc-la-Primaube. Une soirée jeux de société réussie !

La MJC et la ville de Luc-la-Primaube souhaitent animer et donner vie au hall d’accueil de l’espace Saint-Exupéry. Ainsi, dans le cadre de l’animation locale et culturelle, la MJC de Luc-la-Primaube a proposé jeudi dernier en fin d’après-midi une soirée jeux avec le club jeux de société de la MJC de Rodez. Une soirée ouverte à tout public petits et grands, avec possibilité de déguster des tapas, qui a suscité pas mal d’engouement. Dans la mesure où ils sont les stars de la soirée, le choix des jeux de société est primordial. Et là, les participants n’avaient que l’embarras du choix avec des jeux adaptés à tous les âges : Juste One, Salade de points, Trio, Connecto, Hit !, Stay Cool, Agent trouble, Perudo, For Sale, Peanut club, Prophétie, The Crew… Après l’objectif de plaisir et d’amusement, le choix du lieu de la rencontre, à savoir le hall d’accueil de St-Exupéry fut un autre critère essentiel à la réussite de cette soirée jeux de société.