"Plus belle la vie" : ce que l'on sait du décès de Michel Cordes, qui incarnait Roland Marci, retrouvé mort par arme à feu

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès de Michel Cordes, qui interprétait Roland Marci dans la série à succès "Plus belle la vie". Il a été retrouvé mort à son domicile, dans l'Hérault, ce vendredi 5 mai. Une lettre aurait été retrouvée.

La triste nouvelle a bouleversé le monde de la télévision et les fans de la série télévisée "Plus belle la vie", qui durant 18 saisons et 4 665 épisodes, a accompagné le quotidien de millions de téléspectateurs chaque jour, du lundi au vendredi, sur France 3.

Vendredi 5 mai 2023, Michel Cordes, 77 ans, a été retrouvé mort dans sa maison de l'Hérault. Plongeant la commune de Grabels où il s'était retiré dans l'émoi et la stupeur.

Originaire de l'Hérault, il était revenu à ses racines

Vendredi 5 mai, en début de soirée, on apprenait la mort de l'acteur Michel Cordes, lui, qui 18 ans durant a fait vivre le personnage historique de Roland Marci, le bougonnant mais si attachant du patron du café "Le Mistral" à Marseille, dans la série télévisée "Plus belle la vie".

Originaire de l'Hérault, depuis la fin de la série en 2022, il était revenu s'installer à Grabels il y a un an et demi. Il a été retrouvé mort par arme à feu ce 5 mai en milieu d'après-midi, dans sa maison.

Une lettre aurait été retrouvée

Alors qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame, selon nos confrères du Parisien, une lettre aurait été retrouvée au domicile de la victime. Ce qui étayerait la piste d'un suicide. C'est ce que devra confirmer l'enquête.

Dans la peau de Roland Marci depuis dix-huit ans

C'est dans l’épisode du lundi 3 octobre 2022 que le personnage de Roland Marci avait tiré sa révérence. Un symbole, avant l’arrêt de la série phare de France 3. Dans les colonnes du Parisien, le 28 septembre 2022, Michel Cordès était revenu sur son aventure marseillaise. "Je ne suis plus tout jeune. J’aspirais à me reposer. Disons que ce n’est pas grave personnellement. Mais c’est un peu dommage", confiait alors l'acteur. "Des tas de fans n’ont pas envie que ça cesse. Je ne pensais pas que France Télévisions l’arrêterait comme ça, brutalement. J’avais imaginé que je prendrais mes distances, pas que le feuilleton s’arrête".

Les hommages se succèdent

Très rapidement, sur les réseaux sociaux, une pluie d'hommages d'anonymes mais aussi de ses anciens compagnons de route, a circulé. Alexandre Fabre, qui campait le rôle de Charles Fromont, a publié un post sur son compte Instagram.

De même, Pierre Martot qui jouait le rôle de Léo Castelli, l'un des commissaires phares de la série, a posté une photo de lui avec Michel Cordes.

"NON!!! Je ne veux pas de cette horrible nouvelle. Je ne veux pas te croire déjà parti. Je ne veux pas te pleurer. Je ne veux pas!", a réagi sur Instagram Jérôme Bertin, interprète du capitaine Patrick Nebout entre 2013 et 2022.

Depuis le 17 avril, "Plus belle la vie" avait fait son retour sur YouTube. Les fans de la série peuvent déjà y retrouver la première saison gratuitement.

L'une de ses dernières apparitions était dans une série aveyronnaise

Également défenseur de la langue occitane, l'une de ses dernières apparitions aura été dans la mini-série très aveyronnaise "La Seria", où il jouait son propre rôle.