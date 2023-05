Il incarnait l'emblématique et bougon patron du café "Le Mistral", Roland Marci, dans la célèbre série télévisée tournée à Marseille, qui s'est achevée en novembre 2022, après 18 ans de diffusion sur France 3.

L'auteur, acteur de télévision et metteur en scène héraultais Michel Cordes, 77 ans, a été retrouvé mort par arme à feu ce vendredi 5 mai dans sa maison de Grabels (Hérault) dans laquelle il vivait depuis un an et demi, selon une information de Midi Libre.

Retrouvé à son domicile

Selon le quotidien montpelliérain, les gendarmes de la compagnie de Castelnau-le-Lez ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de son décès.

L'une de ses dernières apparitions était dans une série aveyronnaise

Né en octobre 1945 à Siran dans l'Hérault, Michel Cordes était surtout connu du grand public pour son rôle dans la série de France 3 "Plus belle lavie", diffusée d'août 2004 à novembre 2022, dans laquelle il incarnait Roland Marci, patron du café Le Mistral. Sa dernière apparition remonte à octobre 2022, un mois avant l'arrêt de la série, pour y jouer le décès de celui qu'il incarnait.

Egalement défenseur de la langue occitane, l'une de ses dernières apparitions aura été dans la la mini-série très aveyronnaise "La Seria", où il jouait son propre rôle.