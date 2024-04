VIDEO. Data center, bac de français, cuisine et protection de l'enfance au programme du Grand JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l’actualité.

Sommaire

"Le secret pour bien vieillir ?" dans le Grand JT des Territoires

Un bain de mer pour bien vieillir ? Dans cet Ehpad en Martinique, les résidents attendent chaque vendredi cet incontournable rendez-vous. Un rendez-vous qu’ils ne rateraient… pour rien au monde. Le projet a été porté par un jeune professionnel des maisons de retraite. Un reportage exclusif réalisé par la chaîne viàATV, à retrouver dans le journal du Grand J.T. des Territoires cette semaine, l’émission de Cyril Viguier diffusée sur TV5 Monde et LCP.

Le premier data center public

C’est le tout premier data center public et de proximité. La Sarthe a inauguré un centre de stockage de données unique en France. Un projet très coûteux pour le département, estimé à plusieurs millions d’euros. Plus de 200 000 entreprises et particuliers pourront conserver leurs données en toute sécurité. Un reportage inédit réalisé par Enzo Maubert pour la chaîne LMtv Sarthe.

Le bac de français approche !

Comment réussir l’épreuve d’orale du bac de français ? À l’approche de l’examen, c'est toujours un moment de stress pour les élèves. Alors dans un lycée en Bretagne, les étudiants ont pu bénéficier des précieux conseils du comédien Mathurin Voltz. Pour l’occasion, un atelier était organisé. Un reportage réalisé par Énora le Notre pour les chaînes Tébéo & Tébésud sur place.

Une reconversion en cuisine ?

Une reconversion derrière les fourneaux ? À Saint-Malo, une formation financée par France Travail livre ses précieuses recettes pour apprendre les bases du métier de cuisinier. Une manière de créer des vocations dans un secteur en tension. Pour les plus méritants, cette expérience débouche sur un contrat de travail au sein du groupe. Un reportage signé Claudia Caratori pour la chaîne locale TVR.

Un espace médical pour la protection de l'enfance

Et puis Cyril Viguier est revenu sur une avancée majeure pour la protection de l'enfance ! Chaque jour dans nos territoires, plus de 200 enfants subissent des maltraitances de la part de leur entourage. Pour y faire face, le Centre Hospitalier de Troyes a inauguré un espace médical pour recueillir la parole des enfants victimes de violences. Un reportage réalisé par la chaîne Canal 32 sur place.



(Le Grand J.T. des Territoires est réalisé en collaboration avec l'ensemble des chaînes de télévisions locales et les rédactions des grands groupes de la presse quotidienne régionale. Il mobilise 200 journalistes qui remontent des reportages de tous les territoires.)