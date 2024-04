Ligue des champions : Bayern, Real, Paris, Dortmund… où et quand suivre les demi-finales aller cette semaine ?

Le dernier carré des Coupes d’Europe de football se lance durant cette transition entre avril et mai. C’est au tour de la Ligue des Champions d’ouvrir le bal. Où et quand voir les deux demis ?

C’est parti : les demi-finales aller de la Ligue des Champions se tiennent en cette semaine de passage de témoin entre avril et mai. Où et quand voir les matchs ?

Bayern-Real, le PSG à Dortmund

Pour commencer, place à un choc que l’Europe du football connait maintenant très bien. Ils ne se sont plus affrontés depuis 2018, mais leurs confrontations durant la dernière décennie avaient donné lieu à des rencontres légendaires : le Bayern Munich et le Real Madrid se retrouvent dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, avec un match aller à l’Allianz Arena, en Allemagne.

De son côté, le PSG enchaîne avec Dortmund suite à sa remontada contre Barcelone. Les deux équipes s’étaient croisées durant la phase de groupe, avec un avantage pour Paris, victorieux au Parc (2-0), avant de prendre le point du nul outre-Rhin (1-1). Lors de l’édition marquée par le covid-19, au printemps 2020, les deux clubs avaient croisé le fer durant un huitième de finale, remporté par les Parisiens (2-1, 2-0).

Où et quand voir les demis ?

C’est d’abord le choc entre le Bayern et le Real qui lancera cette première manche de demi-finale, mardi 30 avril, avant le match du PSG, dernier représentant français dans la coupe aux grandes oreilles. Voici le programme pour ne rien rater :