Koh-Lanta : qu’est-ce que l’épreuve des Destins liés qui ce mardi soir va bouleverser les stratégies mises en place ?

Les candidats encore en lice dans cette 25e saison de Koh-Lanta, vont vivre l'épreuve de ce mardi 30 avril en binômes.

C’est l’une des épreuves phares de Koh-Lanta, celle des destins liés. Ce mardi 30 avril 2024, les candidats des deux tribus réunifiées depuis maintenant trois semaines, de cette saison placée sous le sceau des Chasseurs d’immunité (saison 25), vont voir leurs nerfs mis à rude à épreuve.

Les nerfs mis à rude épreuve

Et pour cause, dans cette émission redoutée chaque année par les aventuriers encore en course après la réunification, ces derniers vont vivre cette étape en binômes. Des binômes qui sont constitués par tirage au sort.

Des binômes tirés au sort

"Les aventuriers auront leur destin lié à celui d’un autre. C’est-à-dire que les binômes gagneront à deux et qu’ils perdront à deux. Et que leurs destins seront liés jusqu’au conseil", explique Denis Brogniart, aux commandes de l’un des programmes phares de TF1. Car, en effet, ils seront éliminés à deux aussi.

Victoire et défaite à deux, élimination aussi à deux

Le temps d’une épreuve de confort qui sonnera le retour de l’épreuve de la boue, et d’une épreuve d’immunité, les aventuriers ne joueront donc plus en solo mais en duo. Et comme à chaque saison, cette étape est très risquée stratégiquement car les binômes, peuvent parfois lier deux personnes qui appartiennent à des alliances différentes.

Pour certains, il faudra sans doute redoubler de vigilance pour ne pas faire les frais des autres lors du conseil. Car lors de l’épisode des destins liés, on est immunisés en binômes mais également éliminés… à deux.

L’émission est diffusée ce mardi 30 avril, à partir de 21 h 15, sur TF1