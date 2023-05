Les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs trinquent à la santé des 50 ans de la limonade à Paris

Alors que le calendrier des animations "grossit" un peu plus chaque semaine, le prochain rendez-vous proposé par la fédération présidée par Marilise Miquel est fixé, mardi 9 mai, à 19h15, dans les Salons de l’Aveyron à Bercy.

"Est-ce que les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs hibernent ?". La question amuse Marilise Miquel mais la présidente de la Fédération, qui regroupe amicales et diverses autres associations, saute sur l’occasion pour répondre, sans hésitation : "Non, il n’y a pas d’hibernation". Elle détaille volontiers : "On pourrait croire que nous disparaissons de mi-octobre à maintenant. Mais, en fait, il se passe, durant ces longs mois, la vie de la face cachée de l’iceberg".

Une fédération "en pleine forme"

La Millavoise est intarissable sur le sujet, profitant de l’occasion pour saluer le travail des personnes qui l’entourent à la tête de ce beau paquebot : "J’ai la chance de pouvoir compter et de m’appuyer sur une belle équipe. Elle est en pleine forme, avec des "anciens" qui donnent le cap et des jeunes impliqués et dynamiques. Il n’y a pas de problème de cohabitation de générations ! Nous avons des projets, il se passe des choses". Sur lesquelles les membres du conseil d’administration planchent depuis l’automne. "Tout ne s’arrête pas le dimanche soir, quand les lumières du marché de Bercy s’éteignent !", insiste l’avocate sud-aveyronnaise. Avec les exposants, avec les bénévoles, il y a un retour d’expérience de notre événement majeur. ça aussi c’est du travail !".

L’hiver est ensuite rythmé par les banquets et les quines des amicales. "Nous les accompagnons, souligne Marilise Miquel. Comme nous sommes au soutien des Rabalaïres". Elle met l’accent sur le fait que "les commissions œuvrent pour préparer les animations qui enrichiront le calendrier". Et de conclure sur le sujet : "C’est moins visible, c’est une activité plus préparatoire, dans la logistique".

"La limonade, c’est l’ADN des Aveyronnais"

La prochaine est fixée mardi 9 mai, à 19 h 15, dans les Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, à Paris, sur le thème "Les Aveyronnais(e)s, les cafés et Paris : 1972-2019 - 50 ans de limonade". Les intervenants de cette conférence-débat sont les deux Aveyronnais Jean-Claude Cassagnes, créateur du Pub Saint-Germain, et Pascal Mousset, président du syndicat GHR (groupement des hôtelleries & restaurations de France) Paris et Ile-de-France, mais également restaurateur, notamment, Chez Françoise. Elle sera animée par Sofian Bouchfira, doctorant en histoire.

"La vie reprend, se réjouit Marilise Miquel. Structurée autour d’Éric Felgines, la commission culture est très dynamique. Nous avons poursuivi pendant les confinements, avec une dizaine de conférences qui ont connu un beau succès, mais il y a des choses qu’on ne peut pas partager en visio !". Après "Le Rouergue au temps des Armagnac" au Sénat l’année dernière, la Fédération a choisi "un autre sujet très fédérateur" : "La limonade, c’est l’ADN des Aveyronnais".

En 1972, celle qui s’appelait encore la Fédération des amicales aveyronnaises a publié un annuaire des Aveyronnais de la région parisienne, auquel le cardinal François Marty, originaire de Vaureilles, alors archevêque de Paris, a participé. Nombreux sont les commerçants aveyronnais établis dans la capitale qui s’y font recenser. 1972, c’est également la progression de la restauration de type fast-food et l’ouverture du premier McDonald’s à Créteil. Cette décennie, et les suivantes, ont vu émerger un certain nombre de transformations pour le commerce de la limonade...

Un calendrier déjà bien rempli

Respectant une tradition bien ancrée, les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs se retrouveront lundi 12 juin, à 19 h 30, pour l’assemblée générale dans les Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac. Au-delà des coups d’œil dans le rétroviseur, les différentes commissions se tourneront vers les prochains mois.

Comme, par exemple, les samedi 24 et dimanche 25 juin. Ce week-end-là, la Fédération sera aux côtés du Cercle aveyronnais de Montmartre, porté par Thierry Campion, Franck de Bona et Benjamin Riot, pour la première édition de Mont-Aveyron : une trentaine d’exposants aveyronnais s’installeront, durant deux jours, sur la célèbre place des Abbesses.

Une semaine plus tard, samedi 1er juillet précisément, ce sera au tour de Michel Bessières d’orchestrer la Fête du sport, qui aura pour cadre le stade Suzanne-Lenglen, dans le 15e arrondissement. Les retrouvailles suivantes sont programmées vendredi 4 août, avec la rencontre d’été des amicalistes au pays. Après Argences-en-Aubrac l’année dernière, elle aura lieu au Nayrac. Un peu plus tôt que d’habitude puisque la date "historique" est le 12 août. "Nous ne pouvions pas attendre car il y a de l’impatience à se retrouver !", s’amuse Marilise Miquel. Outre les animations diverses et variées qui figureront à l’ordre du jour, le fil conducteur de cette journée sera le 7e art avec, en soirée, une projection en plein air.

Le mercredi 13 septembre, les résidents de L’Oustal, "mais pas seulement", ont rendez-vous à l’Auberge aveyronnaise pour "l’apéro de rentrée". Le point d’orgue sera, comme tous les ans, le marché des pays de l’Aveyron à Bercy (12e arrondissement parisien), du vendredi 6 au dimanche 8 octobre. Le thème de cette édition sera la jeunesse.