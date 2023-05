Luc-la-Primaube. Les vacances de printemps ont battu leur plein au centre de loisirs de la MJC

Pendant les vacances de printemps, les enfants ont profité des nombreuses animations et activités proposées par la MJC de Luc-la-Primaube.

Durant la deuxième semaine des vacances de printemps, les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC ont eu le choix entre des ateliers de création (créer ton mémory, fabriquer ta toupie, balade et land’art), cuisine (pâtisserie, fais ton goûter, prépare ta pizza), sport (jeux du gymnaste, tournoi entre animateurs et enfants, défis sportifs, fête du jeu, pyramide des défis), coopération (jeux de société, défis numériques), culture (projection maison), imaginaire (jeu de musique), initiation (football avec LPFC, BMX avec Théo Mazars)... Reprise des mercredis récréatifs le 10 mai. Le thème retenu pour les mois de mai et juin étant "L’île fantastique" pour les 3-5ans avec matin créatif (Mon île cachée) et grand jeu (trouve le trésor) l’après-midi, "Citoy’en sécu" pour les 6-8 ans avec projet sécurité routière avec Mélanie et Elise le matin et jeu de la conquête l’après-midi et "Créat’nature !" pour les 9 ans et + avec photo nature le matin et atelier cuisine l’après-midi.

Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, les renseignements sont à prendre en téléphonant au 06 74 50 74 61.