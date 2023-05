Aveyron : la renommée du festival des Bandas d'Espalion dépasse les Pyrénées, découvrez l'invité d'honneur 2023

Pour sa 14e édition, la banda d’Espalion reçoit cette année, les 3 et 4 juin, une banda espagnole : La Charanga de Tauste.

Le festival connaît un succès sans précédent et il a reçu plusieurs dizaines de candidatures. Le comité de sélection de la banda d’Espalion a finalement sélectionné 10 bandas pour son festival des 3 et 4 juin prochains, avec beaucoup de frustration tellement les candidatures étaient toutes de qualité.

250 musiciens

250 musiciens seront au rendez-vous pour animer joyeusement la cité. La promesse d’une belle fête populaire et familiale !

Recevoir plusieurs milliers de visiteurs nécessite une organisation sans faille. Organiser un tel évènement n’est pas une mince affaire, qu’il s’agisse d’organisation, de sécurité et de logistique. Rappelons que le festival 2022 a reçu plusieurs milliers de visiteurs et a servi plusieurs centaines de repas à chaque service. Tous les acteurs : les membres de la banda d’Espalion et ses bénévoles, les équipes techniques de la mairie, les commerçants, les services de sécurité… sont mobilisés et fin prêts pour que ce festival 2023 soit de nouveau une réussite. Plus de 70 bénévoles ont répondu présents.

Un soutien sans faille des acteurs locaux

L’organisation de ce festival est rendue possible grâce au soutien financier indéfectible de la commune, des commerçants et des artisans. L’excellent accueil des bandas et du public par les commerçants contribue sans aucun doute au succès grandissant du festival des bandas d’Espalion. Ouverture du festival, samedi 3 juin, à 16 heures, devant la mairie pour la remise par monsieur le maire du nain d’or trophée du vainqueur du festival de bandas. De 16 heures à 19 heures : déambulation des bandas en ville.

À partir de 19 heures toutes les bandas se rejoindront place des prisons pour le concours. Un succulent aligot géant sera servi sur place à partir de 19 h 30. Les bandas se produiront pour une ambiance très festive jusqu’à 2 heures du matin. Pour tous ceux qui souhaiteront continuer la fête, des navettes gratuites vers l’Excalibur seront mises à disposition à partir de minuit trente.

Le programme du dimanche commencera par une déambulation des bandas en ville de 10 heures à 12 heures. À partir de 12 heures, une grande paella sera proposée et sera, comme de juste, animée par les bandas.