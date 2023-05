Le Festival du Rouergue qui déroulera du 8 au 13 août, a dévoilé le programme de sa 66e édition.

Ce sont près de 250 artistes, pour certains venus du bout du monde, qui seront présents en Aveyron cet été. Le festival du Rouergue vient de dévoiler le programme de la 66e édition. Ainsi, le public pourra découvrir du folklore, danses et chants venus du Canada, Colombie, île de Pâques (la nouveauté de cette année), Mexique, Serbie, Slovaquie avec la participation exceptionnelle des Batuca’ados Colombes. Et tout ce beau monde sera accompagné des ensembles rouergats pour mêler la culture d’ici et d’ailleurs, source d’enrichissement personnel. La Pastourelle et l’Escloupéto de Rodez, la cabrette du Haut-Rouergue d’Espalion, Lous Oyolos de Laguiole, Lous Clavelous de Naucelle, la Borreïo d’Olt de Saint-Côme-d’Olt et La Bourrée du Viaur de Pont-de-Salars seront ainsi de la fête pour présenter leur folklore, leur culture. De Rodez à Pont-de-Salars, berceau du festival, cette édition distillera ses rendez-vous dans tout le département où seront organisés des spectacles de danses, chants, musiques traditionnelles, défilés et animations de rues. À noter que de nombreux spectacles seront aussi programmés dans les maisons de retraite, histoire de faire remonter à la surface des souvenirs aux anciens et de les faire voyager. Garder le lien, et en créer, telle est la philosophie du festival.

Partage et convivialité

Rendez-vous est donné mardi 8 août, à Rodez, place des Rutènes, pour lancer les réjouissances avec la cérémonie d’ouverture en présence de tous les artistes. Puis, le festival prendra la direction mercredi 9 août de Moyrazès, Nant, Naucelle, Pont-de-Salars, Villecomtal, Saint-Amans-des-Côts. Jeudi 10 mai, ce seront autour des communes de Baraqueville, Laguiole, Réquista, Monclar, Le Truel et Nant de vivre au rythme du festival dont la convivialité, de l’échange, le partage, l’amitié, et la simplicité sont les maîtres mots.

Vendredi 11 août, rendez-vous à Campagnac, Cransac, Nant, Sévérac-d’Aveyron, St-Côme-d’Olt, et samedi 12 août à Arvieu, Nant, Pont-de-Salars, Rodez, Vezins, pour finir en beauté à Pont-de-Salars, dimanche 13 août.

Une ultime journée qui se veut un feu d’artifice avec tous les groupes présents pour proposer à 11 heures, une parade dans les rues du village, à 14 h 30 le spectacle sur les rives du lac et à 21 heures, le spectacle au gymnase.