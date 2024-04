VIDÉO. Images saisissantes, il capture à mains nues un alligator de 2,40 m dans le centre de Jacksonville

Une scène surréaliste s’est déroulée ce dimanche 21 avril dans le centre de Jacksonville en Floride. Un ancien marine a maîtrisé, pieds nus, avec ses seules mains, un alligator de 2,40 mètres de long.

Mike Dragich a été appelé à la rescousse pour maîtriser un alligator, qui déambulait dans un quartier de Jacksonville, en Floride, le 21 avril 2024.

Sous le regard médusé des passants, ce vétéran de l’armée américaine a maîtrisé l’animal de 2,40 mètres à mains nues a rapporté le média local News4JAX.

Une intervention surréaliste pour le commun des mortels, mais qui est presque une routine pour cet ancien marine de 34 ans qui durant son temps libre exerce l’activité de chasseur d’alligator assermenté.

"Je ne l’ai pas capturé de la manière la plus professionnelle"

"Je ne l’ai pas capturé de la manière la plus professionnelle qu’il soit, je n’avais pas mon matériel avec moi, mais je me suis adapté et je l’ai attrapé à mains nues", s’est presque t-il excusé auprès de la chaîne de TV Fox News, assurant "ne pas avoir blessé" l’animal.