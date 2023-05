Rodez. Le label Maternys vient rosir le service maternité

Une attestation à l’engagement de répondre aux attentes des femmes enceintes.

Non, tout n’est pas rose à l’hôpital de Millau. Pourtant, si la couleur teinte depuis toujours les carnets de naissance, elle vient pigmenter aujourd’hui l’ensemble de la maternité millavoise. Geoffroy Vergnaud, coordinateur sage-femme, n’était pas peu fier, hier. Le label Maternys sur la bienfaisance a en effet, sera remis dans son service dans dix jours lors d’un séminaire organisé en collaboration avec le professeur Nisand, à l’Ifisi de Millau.

Ce label Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)-Maternys "atteste de l’engagement à répondre au mieux aux attentes des femmes enceintes et à améliorer sans cesse la qualité des soins, la sécurité et la bientraitance des femmes, des couples et des soignants". À l’initiative du collège, est ainsi confiée aux patientes une partie de l’évaluation de la qualité des soins. S’appuyant sur quelque douze recommandations, le label valide de strictes demandes comme "le consentement des dames, le respect de leur intimité, la transparence des taux d’épisiotomie, une aide à l’allaitement pour les femmes qui le souhaitent, la possibilité de vivre un accouchement respectant le plus possible la physiologie…", cite notamment le maïeuticien, qui préfère qu’on l’appelle sage-femme. Mais pourquoi avoir créé ce label ? "Ça a démarré des patientes", raconte Geoffrey Vergnaud. Le phénomène Me Too avait d’ailleurs contribué à déclencher des critiques auprès des maternités. Les parturientes souhaitant surtout des accouchements plus humains, moins mécanisés. Un reproche que l’on ne peut adresser au service de l’hôpital de Millau et ce à quoi le sage-femme consent : "Même si on a une petite équipe, il y a des choses que l’on faisait et dont on ne se rendait pas compte comme mettre un drap lorsqu’on examine une patiente. Ça fait du bien à tout le personnel de revoir des principes et que nos automatismes ne sont plus forcémen

t bons. Une autre voie est possible." Le père, dans tout ça, n’est pas oublié en étant mieux considéré. Il peut désormais "venir en salle même en cas de césarienne en urgence… Cette remise en cause de nos pratiques est nécessaire pour une évolution positive de notre service et de l’hôpital", renchérit l’obstétricien. Et alors que l’un des critères du label est de respecter un taux d’épisiotomie de moins de 15 %, on demande à l’intéressé comment respecter ce taux alors que les bébés peuvent être gros ou se présenter en siège ? Il répond : "Il y a une vingtaine d’années, on faisait une épisiotomie quasiment systématique aux femmes qui avaient leur premier enfant. Les recommandations ont changé." Et tant mieux, serions-nous tentés d’ajouter. Tout comme l’allaitement maternel : "Il n’y avait pas avant de promotion très forte et on recommandait l’allaitement artificiel." À coups de cadeaux de marques aux mamans et aux structures hospitalières ! "Là aussi, ça a évolué et ça fait partie des recommandations nationales et cela révolue, de manière générale, les mentalités des professionnels." Enfin.