Luc-la-Primaube. Les écoliers de Jacques Prévert initiés à la pêche

Fin avril, les élèves de CE2 et CM1 de l’école Jacques-Prévert à Luc, ont bénéficié d’une initiation à la pêche au plan d’eau de Planèzes, assurée par Nicolas Costes, animateur de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique.

Accompagnés de leur maître et de deux parents, les élèves se sont rendus à pied à Planèzes sur les berges du lac de la Brienne, prêts à s’armer de leur canne à pêche ! Arrivés au plan d’eau, ils ont été sensibilisés à l’environnement et ont ainsi pu s’initier à la pratique de la pêche et pêcher leurs premiers poissons.

Avant de plonger leurs lignes, les enfants ont appris les règles à observer, puis ils ont attendu patiemment de voir frémir le flotteur. La pêche a été fructueuse, mais tous les poissons sont retournés dans le lac. Merci à Nicolas Costes pour cette animation très pédagogique.