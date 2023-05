Quésaco : la 'snatched skin', la technique qui permet de repulper la peau sans Botox

(ETX Daily Up) - Exit scalpel et injections de toxine botulique, la nouvelle technique en vogue consiste à utiliser plusieurs technologies de radiofréquence pour lisser, repulper, et raffermir la peau sans crainte de voir son visage figé. Le nom de code de cette méthode devenue virale : la 'snatched skin', également connue sous l'appellation 'Beauty Sandwich', qui permet d'avoir un visage parfaitement sculpté - et que les stars s'arrachent.

A-t-on trouvé la méthode ultime pour lutter contre les signes de l'âge sans avoir à réaliser des injections ? Alors que le botox est en plein boom dans le monde - les injections de toxine botulique représentent 43% de l'ensemble des actes en 2022 - un traitement plus 'naturel', mais tout aussi efficace, fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois : la 'snatched skin', autrement dit la peau tirée ou liftée. Une technique que l'on doit au facialiste des stars Ivan Pol, comme l'explique le magazine Vogue, qui, à en croire son compte Instagram, a eu entre ses mains expertes des célébrités comme Jennifer Lopez, Kim Kardashian, ou encore Salma Hayek Pinault. Lesquelles ne jureraient plus que par cette méthode innovante qui permet de sculpter le visage sans aucune injection.

Mais alors, comment ça fonctionne ? La 'snatched skin' est obtenue grâce à plusieurs appareils de radiofréquence qui permettraient de travailler les différentes couches de la peau via "une pression chauffante", "des mouvements d'aspiration", et l'application d'un élixir "secret", comme l'explique le magazine féminin américain. Le tout étant réalisé sur mesure, en fonction des demandes et de besoins de chacun, mais toujours au service d'une peau plus lisse, plus ferme, et plus rebondie, et d'un visage redéfini, comme sculpté, de la mâchoire aux sourcils en passant - bien évidemment - par les pommettes. Et encore une fois, sans crainte d'avoir le visage gonflé ou figé, ni même d'avoir des marques qui trahiraient un passage par le bistouri.









Cette méthode, qui se concentre toutefois avant tout sur le bas du visage, l'une des zones qui se relâchent en premier au fil des années, permettrait en prime de stimuler la production de collagène, une protéine anti-âge indispensable pour lutter contre les rides et le vieillissement cutané, et par conséquent d'atténuer rides et ridules. Devenue virale, la technique ne cumule toutefois "que" 330.000 vues sur le réseau social chinois TikTok - contre plus de 6 milliards pour le Botox - et pour cause… Son prix, "à quatre chiffres" précise Vogue, n'est pas destiné à toutes les bourses.

Parmi les avantages de la 'snatched skin', on retiendra ses effets immédiats - d'où l'engouement de nombreuses personnalités avant des événements ou tapis rouges - mais aussi son caractère non invasif et beaucoup plus naturel que certaines autres méthodes. En revanche, son prix peut en rebuter plus d'un, d'autant plus qu'un traitement fait régulièrement est nécessaire pour des effets qui s'inscrivent dans le temps - mais ne seront jamais définitifs. Reste désormais à savoir quelle technique convient le mieux à celles et ceux qui veulent en finir avec les rides et le relâchement cutané, à moins que la solution réside dans l'acception de vieillir et d'assumer avec fierté les signes du temps.