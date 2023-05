Toulonjac. Standing ovation pour le livret vermeil

L’équipe du Gerfaut était motivée pour proposer cet événement musical exceptionnel en Aveyron. Pour un lancement de saison, ce fut une sacrée soirée. Le livret vermeil de l’abbaye de Montserrat (en catalogne) a été présenté dans une église Saint-Michel bondée. Pour certains, " découvrir une pièce médiévale dans notre coin de l’Aveyron c’est un évènement ! ". D’autres réactions allaient dans le même sens : " voir et entendre une œuvre pareille, c’est vraiment rare " ou " au vu des artistes, je n’ai qu’une seule envie m’asseoir et écouter une époque musicale que je ne connais pas ! ". Les spectateurs étaient ravis de cette programmation !

Le concert a commencé par une introduction musicale qui mit très rapidement le public en haleine. L’entrée des choristes par un mouvement vocal passant à travers les spectateurs dans l’axe d’entrée de l’église permit de démontrer que l’œuvre allait leur amener des surprises quant à la qualité de l’interprétation.

Plus de 150 personnes adultes et enfants ont découvert une œuvre riche d’émotions et de moments festifs que seul le livret pouvait amener. Le public a apprécié la qualité du chœur qui a rempli l’espace de l’église avec brio, force et enthousiasme.

Les deux solistes, Anne et Nicolas, ont pu faire admirer tous leur talent vocal par une interprétation de grande envergure. Leur voix, très complémentaires, ont ravi les mélomanes présents et ont pu apprécier toute la subtilité de l’œuvre par une interprétation en sensibilité et profondeur. Quant aux musiciens, leur interprétation a démontré toute la richesse du livret avec une improvisation exceptionnelle. Claudie Campan maîtrisa ce concert d’une main enthousiaste qui permit à tous les artistes de donner le meilleur d’eux-mêmes pour un livret vermeil qui resplendissait dans Toulonjac. Le public ne s’y est pas trompé, car après un final magistralement interprété par l’ensemble des artistes, il a adressé des applaudissements riches et intenses. Tellement conquis par l’interprétation et sa qualité que le public ne pouvait pas rester là sans rien faire et une énorme standing ovation a rempli l’église Saint-Michel.

Le gerfaut donne rendez-vous à tous les mélomanes pour le festival "Les Rencontres musicales de Toulonjac" qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023, ou classique et jazz s’uniront.